2013年，中國職業拳手楊連慧只身前往美國，開始了自己在美國的職業生涯。在美國打了兩場職業比賽之後，楊連慧簽約盛力世家，成為鄒市明的同門師弟。如今三年合同期滿，明年的1月1日，楊連慧將再次成為美國「留學生」，儘管吃住、請教練、訓練的費用都要自己負擔，但楊連慧依然選擇留在美國，他說這裡是離夢想最近的地方。

離開盛力世家后單飛

在中國現役的職業拳手中，楊連慧絕對是對美國最熟悉的一個。2012年底，楊連慧拿到IPBU輕量級世界冠軍之後，便開始計劃美國之行。其實說是計劃，就是去申請了個美國簽證，然後買了一張單程機票。一句英文都不會就敢獨闖美國拳壇？熟悉楊連慧的人絕不會擔心這一點，因為當年他也是一句韓文都不會說，就隻身去了韓國，並且最終成為了中國拳擊歷史上第一個拿到韓國拳擊協會職業冠軍頭銜的中國人。

果然，楊連慧不但在美國按部就班地學習訓練，還在2013年4月和6月參加了兩場職業拳賽，第一次兩回合KO對手，第二次只用了2分08秒。作為第一個在美國贏得比賽的中國拳手，當時楊連慧已經在兩個組織的排名進入前十五名。這個時候，他引起了當時鄒市明的經紀公司盛力世家的注意，同年8月，楊連慧成為了鄒市明的同門師弟。

時間飛快，三年的合同期滿，當年一個人闖天下的楊連慧，在2017年元旦將再次單飛。談到和老東家的分道揚鑣，楊連慧解釋道：「這些年跟盛力世家合作得很愉快，現在合約到期了，李老闆也表示不願意再和拳手簽經濟合同了，想跟我簽推廣合同。簽了推廣合同我就只能打公司安排的比賽，權衡了一下，單幹自主性會更大一些。」

兩次失利備戰影響大

在盛力世家的三年，楊連慧打了八場比賽，因為一些原因，直到第七場比賽，楊連慧才有了爭奪世界拳王金腰帶的機會。那一場比賽是楊連慧職業生涯的首次失利，在那之前他的戰績是19勝0負1次無成績。令人沒想到的是，沉寂一年之後，楊連慧在拉斯維加斯再次失利。

回憶這兩場失利，楊連慧認為和備戰的關係很大。楊連慧在盛力世家期間是被名人堂傳奇教練羅奇指導，但由於羅奇的身體原因，在這兩場比賽最後的備戰階段並沒有能夠親自指導楊連慧。「在場上的發揮和賽前的備戰有很大的關係，而備戰階段教練的選用對於拳手來說是最重要的，這個影響不僅僅是實力上的還有心理上的。我相信這兩場如果備戰得更充分，結果可能會不一樣。」楊連慧說。

新年從頂級教練開始

失去了經濟合約，意味著之後的訓練費用，包括場地、教練、醫療、交通等費用都要楊連慧自己負擔，在這樣的情況下，他想要更多關於比賽方面的選擇也不難理解。

楊連慧和他的愛人在生活方面並沒有太高的要求，按照楊連慧的說法，保證溫飽就可以了，但有一筆錢對於他來說是絕對不能省的，那就是聘請教練的費用。「對於一個職業拳手來說，最重要的是教練，我願意在這上面花錢，想找一個頂級的教練，陪我一起走完時間並不太長的職業道路。」

新年新氣象，楊連慧心目中滿意的教練也在這個時候出現了——萊爾斯。這名黑人教練在職業生涯階段拿過六次WBA世界拳王，也和世界知名拳手小羅伊瓊斯交過手。眾所周知，傳奇教練羅奇帶出了無數的世界拳王，而此人正是羅奇培養出來的第一個世界冠軍。「新年最大的改變大概就是這個我千挑萬選的冠軍教練了。」

想登上世界拳壇之巔

楊連慧選擇留在美國的原因很簡單，因為夢想還沒有實現。「在美國『留學』四年了，而我的拳擊生涯也有17個年頭了，我的初衷依然沒有變，那就是世界冠軍。這麼多年的努力就是為了站在世界拳壇的巔峰。」

事實上，鄒市明11月拿到世界拳王金腰帶、裘曉君本月第二次挑戰世界拳王失敗后，楊連慧依然是最接近世界拳王的人。因為戰績顯赫，楊連慧這些年積攢了一定的人氣和知名度，更重要的是他的拳風一直是在中國職業拳手中，最令拳迷們喜歡的。基於目前依然火爆的中國拳擊市場，楊連慧的單飛勢必會吸引到國內職業拳擊市場的眾多目光。「最近有幾家公司、有幾場比賽在跟我接洽，接下來最重要的就是確定下一場比賽日期，然後搞好訓練。」

京華時報記者 鄭楠