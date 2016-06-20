12月29日，韓國棋院2016圍棋大獎頒獎儀式在首爾中區西小門路湖岩藝術廳舉行。2016年韓國棋手在國際大賽幾無建樹，以致年度MVP獎沒有了合適人選，甚至有聲音建議今年取消MVP獎，但最終頒發給了朴廷桓。朴廷桓是在圍棋記者團投票中獲得47.5%的票數，在棋迷網上投票（烏鷺網、netmarble網、太極網、韓游網 ）獲得51%的票數當選為2016年度最優秀棋士。

2016年朴廷桓率tbroad隊獲得韓聯賽總冠軍，又拿到了第59期國手戰和第34期KBS圍棋王戰的冠軍。在世界大賽，朴廷桓獲得第8屆應氏杯亞軍，年度戰績為65勝24負。同時，朴廷桓連續37個月位居韓國棋院排名榜首。朴廷桓是連續兩年獲得年度MVP獎，也是第三次榮膺韓國圍棋最高獎項，得到了10錢純金（50克）的獎牌。

最優秀新人獎由宋知勛二段獲得，宋知勛今年戰績為37勝15負，71.15%勝率，列在了新人多勝、勝率第一位。

女棋士獎由吳侑珍五段獲得，她獲得了第7屆穹窿山兵聖杯冠軍和第21期韓國女子國手戰冠軍。

元老棋士獎由徐奉洙九段獲得，今年徐奉洙在第10屆GG拍賣杯元老女將對抗賽創下了九連勝的新紀錄，並率領尚州柿餅隊獲得了韓國元老聯賽的冠軍。

在年度紀錄獎項，朴廷桓獲得多勝獎（65勝24負）和連勝獎（16連勝），勝率獎由申真諝獲得。申真諝今年戰績是52勝16負，勝率為76.7%。

功勛獎頒發給了農心公司。農心公司連續十八年舉辦了農心杯三國圍棋擂台賽。

最優秀業餘棋手獎由金正勛獲得，金正勛今年拿到盧史楚杯、聞慶鳥嶺杯等業餘大賽冠軍，又在韓國業餘聯賽取得11勝1負的成績，幫助華城市隊獲得常規賽冠軍。業餘女棋手獎由金秀英獲得，她是韓國業餘女棋手排名第一，獲得了聞慶鳥嶺女子賽的冠軍。

獲獎名單

最優秀棋士獎（MVP）：朴廷桓就段

最優秀新人獎：宋知勛二段

女棋士獎：吳侑珍五段

元老棋士獎：徐奉洙九段

多勝獎：朴廷桓就段（65勝24負）

勝率獎：申真諝六段

連勝獎：朴廷桓九段（16連勝，2016.6.20 ~ 2016.8.10）

功勛獎：農心公司（株）

最優秀業餘棋手獎：金正勛

業餘女棋手獎：金秀英

（藍烈）