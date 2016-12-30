公牛球星Dwyane Wade在29日面對籃網的比賽中，因為偏頭痛的關係於第四節離場後便未再出賽，全場打了22分鐘攻下16分4籃板。

「我身體現在感覺還可以，我在比賽前頭就有點痛。」Wade事後接受採訪時表示：「我在第二節有跌倒，雖然沒有撞到頭，但我想這是讓我產生偏頭痛症狀的原因。」

「發作當下我一度看不見，所以我決定下場到休息室去冰敷我的脖子、吃了一些藥後再好好按摩放鬆。」Wade表示。

Wade補充說明：「偏頭痛有很多等級，幸好今天還不是最糟的狀況，但那真的不僅會讓你頭疼，還會影響你整個身體。」

該場比賽公牛靠著Jimmy Butler在槍響前命中致勝絕殺，以101比99贏球，Wade表示若球隊打延長賽的話他會考慮上場。

「當我進休息室的時候，工作人員問我要退出比賽了嗎？我拒絕了他的提議，因為我覺得球隊在延長賽會需要我。」

Wade最後感謝Butler的表現：「我現在好多了，但不舒服的感覺還沒完全消失，幸好我們不需要打延長賽，那個21號（指Butler）讓我們不用走到那地步。」