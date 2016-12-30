足壇有3個名震江湖的羅納爾多，也就是人們口中的大羅、小羅和C羅。那麼3人中最強的羅納爾多是誰呢？在伊布看來，這個答案毫無疑問是大羅。伊布還認為大羅、小羅是那種純粹的天才，而C羅是靠後天刻苦的訓練才達到如今的高度。

在接受巴西ESPN的採訪時，伊布談及3個羅納爾多的對比時毫不掩飾對大羅的崇敬，伊布說：「我認為羅納爾多，那個被球迷們稱為現象(Il Fenomeno)的人才是他們中最好的。對我來說，羅納爾多就是一個告訴你足球是什麼樣子的例子。他的盤帶方式，他的奔跑方式，他所做的一切都會讓你讚歎『哇』！羅納爾多是那種自然的天才，他生來就註定成為那個樣子，而不是靠後天訓練做到的。這樣的球員是無法培養的，是天生的，所以他是獨一無二的。」

談及小羅，伊布則表示：「我們曾經一起在AC米蘭踢過球，但是那時他已經不在最巔峰了。不過我依然很喜歡和他一起踢球。當他跑起來時，他的頭髮會變得非常凌亂。如果他願意，他也可以非常迅速的盤帶，把他身邊的人過得像孩子一樣。」

最後，伊布談到了C羅，他說：「至於C羅，我們沒有一起踢過球。我認為他們(C羅與大羅小羅)之間是不同的。C羅的成功是刻苦訓練的結果，他不是那種自然的天才。」

面對巴西媒體伊布最後還沒忘記調侃道自己未來也許會考慮去巴西踢球，他說：「也許我應該去巴西的，誰知道呢，也許我會非常享受在那裡踢球的。」

(馬爾科)