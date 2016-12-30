北京人家門口也有高山滑雪比賽！第二屆大眾冰雪北京公開賽高山滑雪比賽今日在北京石京龍滑雪場戰罷，滑雪愛好者在家門口找到了在專業賽場比賽的感覺。

零門檻，高山滑雪是大眾冰雪北京公開賽唯一的雪上項目，在成功舉辦2016年1月舉辦「2016年冰雪第一賽」后，許多滑雪愛好者都希望多辦這樣零門檻，真正屬於大眾滑雪愛好者的比賽，為了給廣大滑雪愛好者提供更多施展技藝比拼技術的機會，在舉辦「2016年冰雪第一賽」后就策劃在12月再舉辦一場大眾高山滑雪比賽，作為2016年的高山滑雪的收官之作。

雖然是業餘滑雪比賽，但本次比賽的賽事絕好毫不含糊，據了解本次比賽的裁判團隊堪稱國內最高規格，其中國家級裁判15名。此外，比賽採用了國際大賽使用的光電計時系統，賽道設置也接近專業水平。同時，為保障每一位參賽者在一個公平公正的比賽環境下競技，本屆賽事拒絕讓現役和退役專業選手參加。

在賽事設置方面，「為業餘選手打造專業比賽」正是這次賽事的目標。本次比賽設男子、女子雙板迴轉賽兩個項目，共有90名男選手、28名女選手參加，其中包括40餘名從津冀及東北地區慕名而來的雪友，最終男子第一名由李松獲得，成績為：54「10，女子第一名由邢艷燕獲得，成績為：58」73。

北京市體育局、北京市體育總將繼續舉辦第二屆大眾冰雪北京公開賽速度滑冰、花樣滑冰、速滑馬拉松、冰球等其他賽事。為讓更多冰雪愛好者親身體驗冬奧運動項目，展示大眾冰雪運動的高水平，藉此項賽事大力宣傳冬奧會，吸引更多體育愛好者走上冰場、雪道迎接冬奧會。

（李昕）