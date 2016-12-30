雲端紀錄農作物生長 修平科大研發客製化溫室監控系統台灣好新聞報 (2016-12-30 06:10)
記者林重鎣／台中報導
修平科技大學電機系林振漢老師研發「客製化溫室雲端監控系統」，應用於精緻農業，可以大幅提升產品價值。林振漢研發成果獲選於12月30日(星期五)上午10：30在教育部「2016年教育部技專校院技術研發成果」中發表。
林振漢老師負責主持修平無線感測網路實驗室，針對物聯網雲端大數據應用，研發「客製化溫室雲端監控系統」，這套系統使用無線感測網路，嵌入式系統晶片、感測元件，結合雲端動監控技術，以客製化方式，協助農作物栽種者，規劃與建置一套符合該農作物成長的溫室環境監測系統。監控系統收集溫室的環境資料包括溫濕度(含土壤)、二氧化碳濃度和光照強度。透過無線感測網路的低功耗、無需佈線、成本低廉的等特點，使用者可任意調整感測節點配置位置，讓環境資料收集可涵蓋整個溫室。收集環境資料連接外部網路如3G、WiFi、或Ethernet網路，上傳雲端伺服主機，做遠端監控與紀錄。
溫室管理者使用手機與平板電腦可立即監測溫室環境參數，或透過雲端監控，在溫室裡透過繼電器控制天窗，捲簾、窗戶馬達開關，使溫室內農作物的生長保持在最佳環境參數。雲端資料庫累積的農作物長監測資料，可提供後續的大數據分析與研究使用。
研發產品與國興資訊公司合作，已在台中烏日中和農場建置三座溫室，在南投埔里福興農場建置有三座溫室。10月份農業試驗所與資策會派員赴福興農場參觀給予肯定。
林振漢老師主持修平無線感測網路實驗室，與產業界互動密切，產學合作經驗豐富，並多次擔任國科會／教育部產學計劃主持人，經常帶領學生參加全國學生專題競賽，多次名列前茅，教學成果豐碩。這項研發產品具有市場競爭力。未來將持續與國興資訊公司合作，共同聯手搶佔精緻農業市場。中南部龐大的自有農場與契作農場待開發。未來更可廣泛應用在溫室或室外的智慧農業、水產養殖以及智慧工廠等領域，有很好的市場前景和推廣價值。
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