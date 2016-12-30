記者梁家豪／台南報導

奇美食品成立於民國60年，致力於提供美味及健康的幸福滋味，堅持只給您最好的，產品線從大家耳熟能詳的「包子」等冷凍調理食品、精緻調理包，延伸至各式西點烘培，都可看見奇美食品對美味與品質的堅持與要求。而帶來近半世紀幸福滋味的奇美食品，要將幸福的定義再延伸，於2016年成立了「奇美食品幸福工廠」，結合美食、旅遊、觀光、購物等功能，希望透過幸福工廠的成立，讓大家從小開始學習食材的選用，產品製作的用心，期許像是「親手做給家人吃」的心意，帶給所有親朋好友與社區鄰里們不一樣的幸福感受。

臺南市最新熱門景點奇美食品幸福工廠於今29日正式開幕啟用，成為臺南市第二十四家通過評鑑的觀光工廠，12/26起針對「燒包品牌形象館」酌收門票五十元，作為營運清潔費用，憑該門票可免費獲贈鳳梨酥及另一美味小禮，讓民眾除學習之旅外還能體驗「食在幸福」。更特別的是，開幕期間凡消費者購買指定商品，奇美食品幸福工廠就將該項消費金額的2%捐愛予伊甸基金會。