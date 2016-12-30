全台首家包子觀光工廠開幕 購買指定商品兼做公益台灣好新聞報 (2016-12-30 06:30)
記者梁家豪／台南報導
奇美食品成立於民國60年，致力於提供美味及健康的幸福滋味，堅持只給您最好的，產品線從大家耳熟能詳的「包子」等冷凍調理食品、精緻調理包，延伸至各式西點烘培，都可看見奇美食品對美味與品質的堅持與要求。而帶來近半世紀幸福滋味的奇美食品，要將幸福的定義再延伸，於2016年成立了「奇美食品幸福工廠」，結合美食、旅遊、觀光、購物等功能，希望透過幸福工廠的成立，讓大家從小開始學習食材的選用，產品製作的用心，期許像是「親手做給家人吃」的心意，帶給所有親朋好友與社區鄰里們不一樣的幸福感受。
臺南市最新熱門景點奇美食品幸福工廠於今29日正式開幕啟用，成為臺南市第二十四家通過評鑑的觀光工廠，12/26起針對「燒包品牌形象館」酌收門票五十元，作為營運清潔費用，憑該門票可免費獲贈鳳梨酥及另一美味小禮，讓民眾除學習之旅外還能體驗「食在幸福」。更特別的是，開幕期間凡消費者購買指定商品，奇美食品幸福工廠就將該項消費金額的2%捐愛予伊甸基金會。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
ALESSI 義大利麵．墨魚義大利麵．義大利麵．S B 義大利麵醬．綜合 義大利麵．味好美義大利麵．海鮮 義大利麵．特福 義大利麵．有機義大利麵醬．桂冠 義大利麵．味好美 義大利麵．正逢義大利麵醬．Cesar 義大利麵．咖哩 義大利麵．CUISIPRO 義大利麵．正逢義大利麵．普格 義大利麵醬．classico 義大利麵．OXO 義大利麵．NERO 義大利麵．義大利麵 500g．Prego 義大利麵醬．costco 義大利麵．ARMADA 義大利麵．義大利麵醬．金品 義大利麵．雞肉 義大利麵．DE CECCO 義大利麵．西莎 義大利麵．Classico 義大利麵醬
- K&N 高流量空氣濾芯 33-2125 SKODA SUPERB 01-2008 *汽柴
- MICHAEL KORS -PEANUT 鎖頭拉鍊防刮吸釦鍊帶手提肩背包/駝
- 【J’code 真愛密碼】小幸福鑽耳環(18K白金)
- 【Guess 】2016男時尚Chandler三角鐵標黑色皮夾【預購】
- MIU MIU Coffer 經典抓皺設計小羊皮拉鍊長夾(銀)
- MIU MIU 經典抓皺設計小羊皮手拿/斜背包(桃紅)
- Parallels Desktop 12 for Mac(Attached版)
- 【RayBan太陽眼鏡】經典飛官水銀鏡面款(藍-銅#RB3523 02955
- Panasonic日本製右(左)開洗脫烘變頻滾筒洗衣機NA-VX73GR(GL
- ICHE 衣哲 抽象印花拼接長版上衣
北檢辦葡萄王涉改標案 傳訊員工（1）【中央社】
台中一16歲少年打死妹妹【中廣新聞網】
酒後脫序 醉翁拿200元路邊幫友口交被逮【NOWnews今日新聞】
快訊【NOWnews今日新聞】
三分局偵破套頭女屍案 南市副議長郭信良頒慰問金鼓勵【台灣好新聞報】