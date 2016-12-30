交大120時光寶盒 徵集圖片、便籤典藏師生回憶台灣好新聞報 (2016-12-30 06:50)
記者季大仁／新竹報導
歲末年終之際，交大舉辦120-時光寶盒典藏回憶，由學聯會向校內師生及校友徵集稿件，以及徵集相片圖集、時光便籤，請師生錄製對未來交大及自己的想像，共同為120週年校慶畫下完美的句點，也為開創下一甲子慶賀。
交通大學創建於1896年（清光緒22年），當時清朝大臣盛宣懷因為深感中國科技的落後與人才的匱乏，於是奏請朝廷，在上海創立南洋公學，為交通大學前身。
經過120年的淬鍊與成長，2016年適逢交通大學創校120週年暨在台建校58週年。交通大學擴大舉辦校慶大會，廣邀校友回母校共同慶賀；舉辦一系列活動，包括校史文化展、特色短片競賽、發行紀念品及出版120週年紀念專刊、歷任校長油畫像展、校園VR虛擬實境、出版方賢齊傳記專書；也與對岸四校交大(上海、北京、西安、西南)共同舉辦體育交流賽、共同發布交通大學賦，以彰顯120年，五所交大對人類舉足輕重的貢獻。
時光寶盒將封存著這代交大人的共同記憶，也埋下2016年對交大下一甲子的期許。時光寶盒預計於60年後、民國165年（公元2076年）再度開啟，屆時將會見證這一代交大人青年時期的夢想以及成長的軌跡，別具意義。
交大學聯會會長廖宣堯表示，活動共徵集稿件11篇、校景圖40張、錄音檔20份，以及時光便籤約200份。此外，也將120週年校慶紀念酒、郵冊、隨身碟、馬克杯、文集等紀念品，以及今日活動簽名卷軸，共同放入時光寶盒中。他也期待60年後的開箱，依然能夠共襄盛舉。
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