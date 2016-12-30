記者謝敏政／嘉義報導

有「博士窩」之稱的縣定古蹟「林開泰診所舊宅」，29日上午由林開泰先生後人林松茂與林家代表捐給縣政府，縣長張花冠代表接受捐贈時強調，包含林開泰祖厝在內的古蹟能帶動嘉義藝術文化力量，同時現場交待文觀局全力完成文史調查與整修工作，開放給大家使用。

捐贈儀式由林松茂及林家帶領張花冠、議員林秀琴、林于玲、葉孟龍及新港鄉長林茂盛等貴賓導覽林開泰診所舊宅內部，並說明舊宅是由過去清朝秀才林維朝次子林開泰在日治昭和7年(1932年)所建，建築體為三開間紅磚基底建築，屋頂為傳統瓦作、台檜梁柱、編竹牆身，是洋、和、閩混合式風格，縣府今年3月將其公告為縣定古蹟，並向文化部爭取補助獲准來進行古蹟調查研究，同時也將爭取經費進行修復。

張花冠指出，這棟建築主人林開泰先生一脈10多位子女大多學有所成，出相當多博士與社會菁英，如林開泰先生長子林金生為嘉義縣首任民選縣長，長孫林懷民則創立雲門舞集享譽國際，因此當地人將其稱為「博士窩」，這個人傑地靈的地方，縣府一定會將修復、文史調查及保存的重大任務完成，發揮這棟古蹟價值。

文觀局長許有仁表示，保存建築空間的意義在於彰顯歷史文化價值，以開泰先生家族在新港、嘉義、甚至全臺灣的意義來說相當重要，之後修復與再利用也會以人文精神，結合新港在地文化觀光資源，提供一個休憩與文化體驗的新場域。