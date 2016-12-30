記者黃駿騏／桃園報導

桃園市長鄭文燦29日上午在市府出席「105年度優良醫療機構暨北區醫療網年度表揚記者會」時表示，在「桃竹竹苗區域治理平台」的推動下，106年度北區西醫醫院健保給付總額將依人口成長校正，每年約增加4億元，讓市民享受更公平的醫療資源。市府推動醫療暴力零容忍政策，讓市府衛生局、警察局、桃園地方法院檢察署作為醫院的後盾，未來發生任何醫療暴力事件，可在第一時間通報、第一時間處理，維護友善、信賴的醫病關係。

鄭市長指出，根據衛生局統計，今（105）年醫院通報的醫療暴力案件有20件，醫療暴力不僅傷害醫護人員的專業尊嚴，也影響病人的就醫權益。今日市府衛生局、警察局、桃園地方法院檢察署、桃園市醫師公會及護理師公會聯合簽署宣示「關懷醫療暴力 檢 警 衛一起來」，醫院發生醫療暴力案件時，可在第一時間通報衛生局、警察局及地檢署，並在第一時間處理，讓醫護人員及醫療機構行政人員，能在安全環境下做好照顧病人的工作。

鄭文燦表示，市府推動醫療暴力零容忍政策，讓市府衛生局、警察局、桃園地方法院檢察署作為醫院的後盾。

每位醫生及護理人員都按照標準作業程序及護理守則作業，但是醫療存在診斷、手術、用藥等風險；因此，病人家屬與醫生間必須有良好的溝通，病患家屬對於醫療結果不滿意時，不應以醫療暴力破壞醫病關係的信賴基礎，而是在適當溝通及理解後，再以醫療調解、訴訟等方式解決。

鄭市長又說，遏止醫療暴力還有兩個層面的改革工作，第一，醫療調解應該要強制；第二，醫療訴訟及醫療糾紛，應回歸民事訴訟的損害賠償範圍，不應以業務過失等刑法範圍處理。

鄭文燦表示，市府推動醫療暴力零容忍政策，讓市府衛生局、警察局、桃園地方法院檢察署作為醫院的後盾。

全國6大醫療服務區的健保給付分配公式，是按照當年投保人口計算，過去10年北區（桃竹竹苗4縣市）人口逐年成長，卻一直沒有按照人口校正後的占率（R值）做調整，造成落差越來越大。這對醫院及醫療人權都不公平，民眾應享受更公平的醫療資源以及同樣的醫療服務。

鄭市長指出，今年他透過「桃竹竹苗區域治理平台」，與新竹縣長邱鏡淳、新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌，聯合桃、竹、竹、苗4縣市衛生局長共同發表聲明，要求衛生福利部及健保署正視醫院給付不足問題。經立院協商多次，並在衛福部長林奏延、健保署長李伯璋及消費者代表的支持下，健保費率審議委員會終於在12月23日通過，明年北區住院及門診總額中R值將各增加4%，預估北區4縣市分配到的健保給付總額，約增加4億元。

鄭市長說，明年北區住院及門診總額中R值各增加4%，是醫療平權的第一步，市府也會持續要求衛服部，6大分區點值調整應按照計算公式公平處理，並確實反映人口校正及醫療成長比例，使北區健保給付總額分年調整回正常水準。

鄭市長今日也親自頒發醫院督導考核績優醫院16家、公共衛生奉獻獎5家，以鼓勵及肯定醫院及所有人員；包括衛生局長蔡紫君、警察局副局長顏德麟、台灣桃園地方法院檢察署襄閱主任檢察官王以文、桃園市醫師公會理事長陳志忠、桃園市護理師護士公會常務理事高日華均出席記者會。