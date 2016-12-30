① 田卿跟腱斷裂被緊急送醫

這次突如其來的受傷也給田卿能否參加明年的全運會打了問號。

② 巨頭曝中國球隊3億歐報價C羅

門德斯表示，一支中國球隊開出3億歐元轉會費的同時，還提供給C羅1億歐元的年薪，儘管如此，C羅還是拒絕了這份報價，門德斯說道：「金錢並不是一切，皇馬是他的生命。」

③ 長沙成為12強賽中韓戰主場

12強賽主場評議小組決定中韓大戰的主場放在長沙。

④ 騎士老將技犯被取消

據美媒體報導，經過研究之後，NBA取消了騎士隊小前鋒理查德-傑弗森在聖誕大戰與勇士隊比賽中吃到的那次技術犯規。

⑤ 喜訊！小威突然宣布訂婚

女子網壇名將塞雷納-威廉姆斯在社交網站上宣布了自己訂婚的消息，而男方是著名社交網站reddit的聯合創始人奧哈尼安。