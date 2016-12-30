編者按：每個人的境遇不同，對待大獎的期許也就不同。家底殷實的，中前中后沒差別；家境普通的，一注頭獎可能就圓了買房夢；但對今天這位福彩得主而言，大獎卻意味著太多太多，如同重獲新生！

近日，一則關於福彩784萬得主的採訪報導，引起了筆者的注意。通常的大獎得主，要麼是歡天喜地，要麼是低調克制。而這位得主卻在接受採訪的時候，哭了出來。男兒有淚不輕彈，只是未到傷心處。採訪中，這位得主也沒有遮遮掩掩，含著淚訴說了這幾年，有家不能回的「跑路」經歷。

據媒體報導，11月15日晚福彩雙色球頭獎開出8注784萬。其中1注便落於廣東省惠州市陳江鎮，被林先生（化姓）中得。沒過幾天，林先生便來到了福彩中心，神情中流露出幾絲惶恐。好在他的身邊有身材魁梧的姐夫陪同，給他增添了幾分安定。

辦理兌獎手續時，林先生更是顯得小心翼翼，只見他將彩票先是放在一個塑膠袋裡，然後再夾到戶口本中，接著用布袋包上。里三層外三層包好之後，再交給姐夫放到書包裡保管。每到核對彩票的時候，就拿出來一回，再包好放回，生怕出現一點閃失。

當期全國開獎詳情

報導稱，林先生只是一名普通的摩的司機，每天靠著載客拉活賺一點辛苦錢。但這卻不全是林先生如此小心翼翼的原因。採訪中，林先生心中擠壓多年的辛酸和委屈終於釋放，稱自己這次真的是「重獲自由」了。

林先生：「太激動了，因為我實在是太窮了！感謝老天，讓我重獲自由！」

「白天太累，回家倒頭就睡了，第二天一大早起來又要開工，所以直到開獎第二天的中午，我才在路過彩票站的時候發現自己中獎了，人馬上就傻了。」反應過來后，林先生立即給家裡的父母打了電話，把這個天大的好消息第一時間告訴了二老。「他們替我負擔的太多了，我必須馬上告訴他們，我重獲自由了！」

林先生的反應跟大多數領獎者差別很大，通常的得主都會講述自己買彩的經歷，投注的經驗等等。而林先生卻多次表示自己是「重獲自由」，這究竟是為何呢？

原來，林先生曾經欠下很多債，全家人努力都無法償還。無奈之下，林先生只好先丟下全家老小，「跑路」躲債。林先生坦言：「很多人中大獎都是想買房買車，而我不一樣，我是用來還債的。坦白告訴你們，我在家裡欠了太多錢，是『跑路』出來了，三四年不敢回家，讓年邁的老爸老媽幫我照顧孩子……」

這一言觸動人心，沒想到大獎得主的背後，竟然還隱藏著如此多的坎坷。這樣的經歷，也讓大家終於理解了「重獲自由」的深意。大獎之於林先生而言，意味著自由、團聚和新生。

「所以，我很興奮，沒想到老天重新給了我一次機會，我可以重新做人，我可以回家看孩子了！我只求回到村裡，還有人肯認我，承認認識我！」說著說著，林先生已經熱淚盈眶。

（潘鳳整理）