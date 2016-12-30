齊達內頭疼！皇馬連傷兩大球星 將缺席3-4周北京新浪網 (2016-12-30 07:53)
科瓦契奇跟巴斯克斯受傷。
日期:12月30日凌晨，皇馬官方證實隊內兩大球星科瓦契奇跟盧卡斯-巴斯克斯受傷，經診斷，科瓦契奇為左腳踝前脛腓韌帶扭傷，巴斯克斯為右腿比目魚肌2級拉傷。兩人均是在征戰世俱杯期間受傷。
《阿斯報》指出，巴斯克斯跟科瓦契奇可能要錯過皇馬忙碌的1月賽程。據悉，巴斯克斯預計缺席4周，科瓦契奇將缺席3周。這對齊達內而言，無疑是一則壞消息，兩人原定都會在1月4日對陣塞維利亞的國王杯首發出場。《馬卡報》表示，這兩名球員在齊達內的輪換戰術里，具有重要作用。
除了巴斯克斯跟科瓦契奇之外，周四的訓練課上，拉莫斯也沒有參加，他在室內跟佩佩、科恩特朗進行恢復訓練。此外，貝爾還在進行自己的努力康復訓練。（平次）
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