日期:12月29日，2016-17中國羽毛球俱樂部超級聯賽結束第7輪，諶龍休戰的青島隊5比0橫掃湖南隊拿到開季7連勝，湖南隊的田卿受傷離場；廈門隊前三場確保勝利，他們以3比2終結世紀城隊的4連勝；林丹沒有出賽，廣州隊2比3不敵江蘇隊；遼寧隊在輸給浙江隊后遭遇7連敗。