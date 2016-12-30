歐文視頻專欄來啦！前英格蘭前鋒邁克爾-歐文，在新浪《最王牌》欄目中的視頻專欄，又和大家見面了。本期的視頻訪談中，歐文在談及名帥戰術能力、誰是最強10號、英超西甲非豪門球隊實力孰強孰弱等問題時，旗幟鮮明的表達了自己的看法（注：歐文視頻配在文章上方）。

新浪體育：有人認為，英超豪門外的球隊，實力比西甲同檔次球隊強，你覺得呢？

歐文：這是個很有趣的觀點。我在西班牙踢球的時候，前面有三四支實力超群的球隊，而其他隊伍實力相當，我們甚至能打出5-0或6-0這樣的比分。如果在英超，上游球隊對陣下游球隊時，很難出現這樣懸殊的分差。這很難說。英超的強度更大，我指的是身體對抗的強度，越弱的球隊越喜歡身體對抗，越可能重創你。而在西甲，無論是上中下游的球隊，都更喜歡用腦子踢球。如果你看歐戰賽場會發現，五六支參加歐戰的西班牙球隊排名都很不錯，足以證明他們實力很強。西甲和英超排名靠後的球隊踢球的方式也大相徑庭，很難比較誰才是最好的。

新浪體育：溫格年齡很大了，你覺得溫格退休后，阿森納會像曼聯那樣，直接跌落嗎？

歐文：曼聯現在的形勢經常會被拿來與其他常駐教練的球隊進行比較，而溫格正是這樣一位常駐的教練。在他最終離開的時候，繼任者的人選會是個有趣的話題。毫無疑問，他們會聘請一位最頂級的教練。我也很期待他能否將溫格的成績延續下去。很多人說，溫格的執教前期確實成績很不錯，但近些年，他的腳步有些落後，成績不甚理想。他的離任會給球隊帶來巨大的變化，球員在心理上很難認同第二個主帥。我也很期待看到那一刻的到來。

新浪體育：如果單看戰術能力，你覺得當今前三主帥是誰？穆里尼奧能排第幾？

歐文：可以說現在英超囊括了世界上最好的幾名教練，而且很多都是初來英超的。阿森納的教練已經在那個位置坐了許久，萊斯特城的拉捏利和熱刺傳出了緋聞，還有像瓜迪奧拉這樣賽季初新加盟球隊的教練。克洛普在利物浦的時間長些，不過也算是新教練了。英超現在有一套相當不錯的教練班底，至於誰是最佳，我認為不能一概而論。

穆里尼奧是個技術流的教練，也是個喜歡大巴戰術的教練。在我看來，瓜迪奧拉是世界最佳之一。瓜迪奧拉和克洛普都是很有代表性的教練。我之前也提到過，瓜迪奧拉是很注重技術性的教練，應該很受球員愛戴。而克洛普充滿激情，能給球員帶來無限的信心。除他們之外，波切蒂諾也很不錯。孔蒂也是這賽季新來的，而他把切爾西帶上了一條相當順利的道路。克洛普和瓜迪奧拉會排在我心中的前兩位，而第三位或許是孔蒂吧，至少從他目前的成績來看是這樣的。

新浪體育：能進球能組織進攻，這樣的球員通常被稱為10號，你覺得現役球員中，誰是最強10號？

歐文：這個位置的球員通常都是球隊的絕對核心，比如我們能看到的厄齊爾、庫蒂尼奧，都是相當優秀的球員。還有曼城的大衛-席爾瓦。如果我是一名教練，讓我為我的球隊選擇一名10號球員的話，我會選擇切爾西的阿扎爾。他是一名相當有天賦的球員，同時他還很年輕，職業生涯還很長。上上個賽季他發揮得相當出色，並且榮膺英超最佳球員。我想，我會選擇阿扎爾。

新浪體育：談談孔蒂對切爾西的改造和奪冠前景吧。

歐文：孔蒂給切爾西帶來了翻天覆地的變化。賽季初，很多人看好切爾西奪冠。他們有出色的陣容，但他們用了幾場比賽的時間才磨合好。然後他改變了陣型，採用了3中衛，並且起到了良好的效果。而且他們沒有參加歐冠，沒有其他的比賽負擔，而其他球隊比如曼城可能時不時地要打一場歐冠惡戰。而切爾西和利物浦這些球隊就可以把全部精力放到聯賽冠軍這唯一目標上。切爾西確實蟄伏了一些時候，但這並不影響他們奪冠的進程。

（歐文 特供 新浪體育）