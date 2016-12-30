國安主帥談圖蘭:不會這麼瘋狂 中超隊不在意虧損北京新浪網 (2016-12-30 06:45)
媒體報道國安有意圖蘭
北京國安主帥何塞接受了卡德納塞電台的採訪，採訪中何塞談到了最近有關國安報價巴薩球星圖蘭的新聞。
有媒體報導，國安願意開價4000萬歐元求購圖蘭，對此何塞說道：「我們的球隊不需要做這麼瘋狂的事情，我和他們在一起兩年了，他們做事情很慎重。我不知道他們是否對圖蘭有興趣，也不知道他們願意報價多少。老闆來決定是否簽約，任何位置的球員都是。」
接著何塞談到了中國足球：「中國足球現在有強力的投資，這樣是為了讓中國球員得到成長，並最終得到一支出色國家隊。在亞洲，他們正在和日本韓國競爭。他們正在從基礎部分推動足球的發展，在學校足球已經成為了必修課。如果他們能把錢投入到學校而不是俱樂部的話……」
何塞介紹了外援在中超的現狀：「他們尋找的是鋒線球員，最多只能出場三個。每支球隊都有公司支持，如果有了虧損他們並不在意。如果他們喜歡一名球員，他們會忘記自己的預算的。」
（卡拉斯）
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