上海上港花費6000萬歐元簽下切爾西中場奧斯卡震驚了世界足壇，而就在昨天，上海申花又重金簽下了特維斯。據媒體援引C羅經紀人門德斯的採訪，曾有中國球隊向C羅開出了一份高達3億歐元的報價。

據《阿斯報》報導，門德斯在接受義大利《天空體育》採訪時透露了這一消息。

門德斯表示，一支中國球隊開出3億歐元轉會費的同時，還提供給C羅1億歐元的年薪，儘管如此，C羅還是拒絕了這份報價，門德斯說道：「金錢並不是一切，皇馬是他的生命。」

C羅上個月初和皇馬續約到了2021年，年薪達到2000萬歐元。

（卡拉斯）