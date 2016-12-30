原標題：2016國際風雲·大咖點評

回顧：3個特點

1.地區亂局交替升溫

「近年來西方推動中東民變，產生嚴重惡果，已造成這一地區數千萬難民流離失所的巨大災難，其溢出效應已對鄰近的歐洲地區帶來嚴重挑戰。」 ——復旦大學國際問題研究院常務副院長 沈丁立

2.逆全球化暗流涌動

「全球化大潮正在逆轉，主要表現在：高收入國家經濟面臨挑戰，不平等加劇；全球力量平衡正發生重大轉變，中國的興起引起美英等國的不安；全球化建設存在崩潰可能。」 ——英國《金融時報》評論主編 馬丁·沃爾夫

3.民粹主義急劇膨脹

「今年民粹主義崛起的突出特點是其勢力的急劇膨脹。2014年，歐洲議會的選舉中，民粹極端政黨就取得了數十年未有的『佳績』。而在大西洋對岸，特朗普在出道之初鮮有被看好的情形下，獲得了『全世界最有權勢的職位』。」

——中國現代國際關係研究院美國研究所學者 孫成昊

展望：5個預測

1.中國位置：變局中的正能量

「2016年國際形勢最大的特點是動蕩多變，各種意外頻頻發生……中國正在以更為成熟、穩健的步伐，走近世界舞台中央，成為亂局中的穩定器、變局中的正能量。」

——中國外交部長 王毅

2.特朗普或改變大國關係

「明年，美國製造影響最大意外事件的可能性大於其他國家。中美關係惡化程度、美俄關係改善程度、美歐關係下滑程度，都有可能超出預想。」——清華大學國際關係研究院院長 閻學通

3.民粹主義威脅歐洲一體化

「2017年是歐洲大選年，德國、法國、荷蘭等國傳統政黨都將迎來大考。歐洲民粹主義升溫的勢頭仍將延續。」——中國現代國際關係研究院歐洲所研究員 陳暘

4.中國周邊關係或改善

「2016年下半年，中國沒有受到以美日為背景拋出的所謂南海仲裁案的干擾，在確保在南海的島礁主權和海洋權益的同時，邀請菲律賓新總統杜特爾特訪華，進而全面修復了同東盟各國的關係。

美國大選后，伴隨中美關係改善，中國與東盟的關係有可能進一步鞏固。

在東北亞，韓國總統朴槿惠在美國和韓國軍方壓力下決定在韓國部署薩德導彈防禦系統，造成中韓關係出現裂痕，結果引發韓國在野黨和民眾的強烈反對。物極必反，估計韓國總統2017年易人後將面臨修復中韓關係的課題。

日本則趁機與韓國簽署《軍事情報保護協定》，並繼續針對中國在東海釣魚島附近加強自衛隊部署。」——清華大學國際問題研究所副所長 劉江永

5.中國辦好「一帶一路」

「2017年我們將迎來黨的十九大，『十三五』規劃也進入深入推進的重要階段。

展望世界，和平發展大勢沒有改變，但各種亂象仍將持續。具體來說，有以下幾項重要任務：

一要增強大局意識，全力為黨的十九大勝利召開營造良好外部環境。二要繼續積極進取，精心辦好『一帶一路』國際合作高峰論壇和金磚國家領導人第九次會晤兩大主場外交。三要保持戰略定力，推動中美關係平穩過渡並開闢新的合作前景，構建更加健康穩定的大國關係框架，拓展與世界各國的友好聯繫。四要踐行為民宗旨，持續打造『海外民生工程』，更好服務國家發展和改革開放。」

——中國外交部長 王毅（文字整理：靈犀）