原標題：十大國際新聞

1.歐洲恐襲頻發影響堪憂

2016年歐洲繼續面臨嚴重恐怖威脅，比利時、法國、德國等多國發生嚴重恐襲案。恐怖主義令歐洲各國嚴重不安，對難民的態度和政策發生轉變，社會出現撕裂，排外勢力和民粹主義在歐洲多國抬頭。

2.美國大選「比醜」舉世嘩然

11月舉行的美國總統大選令全世界大跌眼鏡，共和黨總統候選人特朗普和民主黨總統候選人希拉蕊相互揭短、揭醜，總統大選變為比醜大賽。美國有媒體評論認為，不論本次大選誰獲勝，輸掉的都是美國的選舉制度。

3.南海仲裁案鬧劇散場

7月12日，所謂南海仲裁庭就菲律賓前任政府單方面提出的中菲南海爭議做出所謂裁決。中國政府嚴正聲明，仲裁庭缺乏合法性，對中菲南海爭議不具管轄權，其裁決明顯擴權、越權，完全是非法的、無效的，中國不接受、不承認所謂仲裁，中國將繼續致力於通過談判協商和平解決爭端。中國政府的立場和主張得到近120個國家和240多個政黨的理解和支持，所謂仲裁庭裁決淪為「廢紙一張」。

4.英國公投脫離歐盟

6月23日，英國舉行公投，主張英國脫離歐盟一方獲勝。首相卡梅倫辭職，特雷莎·梅接任，英國宣布啟動脫歐進程。這是歐盟自建立以來首次有成員國退出，而且是重要成員國英國，舉世為之震驚。

5.「親信干政」震動韓國

9月以來，韓國媒體多次爆料，總統朴槿惠的「閨蜜」崔順實通過向多家韓國大企業籌集巨款，為朴槿惠和她個人斂財，其個人電腦存有200多份政府機密文件，涉及朝韓問題等機密事項、朴槿惠總統演講稿。12月9日，朴槿惠彈劾案獲得通過，朴槿惠被暫停總統職權。

6.奧運會首次在拉美舉行

第31屆奧運會於8月5日至8月21日在巴西的里約熱內盧舉行，這是現代奧運會首次在拉美舉辦，並大獲成功。里約奧運會頂住西方輿論的唱衰壓力，成為具有「標誌性」意義的一屆奧運會。

7.極端組織遭受重創

2016年，俄羅斯方面和美國主導的國際聯盟均加大對極端組織「伊斯蘭國」的軍事打擊力度，使其控制區域嚴重收縮，多名核心領導人被炸身亡。年末，敘利亞政府軍攻佔第一大城市阿勒頗，「伊斯蘭國」等極端組織失去敘境內一大據點。

8.朝鮮兩次核爆遭譴責制裁

1月6日和9月9日，朝鮮兩次宣布成功進行核試驗，並稱1月6日進行的是首次氫彈爆炸試驗。朝鮮年內兩次舉行核試驗，其頻率可謂過去十幾年之最。

9.G20杭州峰會貢獻中國方案

9月4日至5日，二十國集團領導人杭州峰會舉行，這是中國首次擔任主席國，也是年內中國最重要主場外交活動。面對世界經濟處於重要轉圜期和國際社會期待，峰會取得豐碩成果，就加強政策協調、創新增長方式、完善全球經濟金融治理、重振國際貿易和投資、推動包容和聯動式發展等許多重要議題達成杭州共識，為世界經濟開出一劑標本兼治、綜合施策的「中國藥方」，引領世界經濟走上強勁、可持續、平衡、包容增長之路。峰會為世界經濟和全球治理貢獻了中國方案，在二十國集團進程中留下深刻中國印記，成為二十國集團發展史上一座里程碑，讓二十國集團從杭州再出發。

10.土耳其政變一夜驚魂

7月15日晚間，土耳其總參謀部部分軍官發動軍事政變，企圖推翻埃爾多安政府，但不到24小時即被彈壓。土耳其政府隨後拘留或逮捕了超過1.3萬人，對議會、總理府、軍隊、司法機構、教育機構5萬多人進行停職審查。事件導致土耳其向俄羅斯靠攏。土耳其是北約重要成員和地區大國，其外交逆轉使中東地區的地緣政治和大國競爭態勢翻盤。

（撰稿：余曉葵 李曾騤 盧重光）