2016年十大國外焦點人物與國際新聞北京新浪網 (2016-12-30 04:10)
原標題：2016年十大國外焦點人物與國際新聞
菲德爾·卡斯特羅：理想不朽
11月25日晚，古巴革命領袖菲德爾·卡斯特羅逝世，享年90歲。菲德爾·卡斯特羅是古巴共產黨和古巴社會主義事業的締造者，他領導古巴人民頂住美國的重重壓力，爭取民族解放、維護國家主權、建設社會主義，也推動了世界社會主義運動的發展。自2006年7月因健康原因把權力移交給勞爾·卡斯特羅后，他極少公開露面。
特朗普：難以預測的「非建制派」總統
唐納德·特朗普在今年作為共和黨總統候選人當選美國總統，將就任美國第45任總統。作為房地產大亨和「華盛頓政治圈外人」，特朗普自2015年6月參加競選以來，憑藉一系列「政治不正確」和異乎尋常的言論和主張，獲得了底層民眾的支持。他以鮮明的「非建制派」形象，頂住了美國政界、學界、媒體等各路精英的打壓，先後挑落共和黨內16名競爭者和民主黨總統候選人希拉蕊。
普京：俄羅斯大國地位的捍衛者
2016年，面對美歐及北約的諸多壓力，普京針鋒相對、強力反制，在國際事務中繼續發揮重要影響和作用。中俄全面戰略協作夥伴關係在高水平上快速向前發展，兩國高層會晤頻繁。隨著俄向中東投入更多軍事力量，敘利亞、伊朗、伊拉克對其點讚，俄羅斯和土耳其關係正在全方位恢復。普京與美歐領導人的關係繼續在冰點滑行，北約繼續加強對俄壓制和圍堵，歐盟延長對俄經濟制裁。
埃爾多安：借社交媒體平叛
7月15日晚，土耳其部分軍人發動軍事政變，一度佔領電視台和電台，矛頭直指總統埃爾多安。埃爾多安立即藉助推特等新媒體手段指揮國內擁戴者，政變在不到24小時內即被平息。此後，埃爾多安採取了一系列鐵腕措施鞏固政權。內政方面，他在政府、軍隊、司法和教育等部門進行大範圍的清理整頓，加強總統權威。
杜特爾特：菲律賓強人自主求變
羅德里戈·杜特爾特6月30日就任菲律賓第16任總統。他對內鐵腕掃毒，推動與反政府武裝和解；對外奉行獨立自主、在大國間保持平衡的外交政策，反對任何形式的外部干預，在表示要與中俄密切關係的同時，降低了美國的同盟熱度。杜特爾特以鮮明的執政風格和個性語言、「變臉」戲法般的外交政策調整，給世人留下深刻印象。
羅塞夫：巴西「鐵娘子」被彈劾下台
8月31日，巴西參議院以壓倒性多數通過對總統羅塞夫彈劾案的最後一輪投票，69歲的羅塞夫隨即被罷免總統職務。2014年10月，羅塞夫在總統大選中贏得連任。但好景不長，2015年巴西經濟急劇下滑，巴西石油公司醜聞又引發反貪腐風暴，這位一度風雲一時的「鐵娘子」、巴西歷史上首位女總統，終於被困境徹底壓垮。
倫齊：
「失算」的改革先鋒
由總理倫齊提議，義大利12月4日就修改憲法舉行全民公投。公投后，倫齊隨後宣布辭職，義大利政局前景不明，疑歐勢力可能看漲。2014年2月22日，年僅39歲的倫齊成為義大利史上最年輕的總理。
鮑勃·迪倫：
歌手獲得諾貝爾文學獎
75歲的美國音樂家鮑勃·迪倫因為「在美國歌曲傳統形式之上開創了以詩歌傳情達意的新表現手法」而獲得今年的諾貝爾文學獎。迪倫對當代音樂的影響深遠，他多才多藝，在繪畫、演藝、寫作等領域均有涉足。
「阿爾法狗」：
智能「圍棋手」青出於藍
3月9日至15日，人工智慧軟體「阿爾法狗」以4：1比分戰勝韓國圍棋九段高手、世界冠軍李世石，舉世矚目。此前圍棋一向被認為是電腦人工智慧短期內無法超越人類智力的「最後堡壘」。
菲爾普斯：
奧運金牌最多的「飛魚」
在8月舉行的里約奧運會上，「飛魚」菲爾普斯共收穫了5枚金牌。至此，菲爾普斯在他參加的五屆奧運會裡共獲得23金3銀2銅，成為獲得奧運會獎牌和金牌最多的運動員。賽后，菲爾普斯宣布退役。
(撰稿：余曉葵 曹元龍人物素描：趙和平)
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【CITIZEN Eco-Drive】無暇光彩光動能女錶-白x金(FD2032-55
- 技嘉X99平台【百式武裝】Intel i7八核 N1070G1 GAMING-8GDD
- A.S.O 健康鞋 素面牛皮鬆緊帶奈米休閒鞋 黑色
- 【W&M】春夏繽紛厚底涼拖鞋 女鞋-桃(另有淺藍)
- YKS 伊凡三人座皮沙發-獨立筒版(三色可選)
- LICORNE 一見傾心別緻陶瓷女錶 -玫瑰金/33mm
- VEKO藍芽4.0升級版來電報號復古安全帽(BTS-DX1消光紫藍)-快
- SAMSUNG 三星 POWERbot 極勁氣旋機器人 - VR20H9050UW/TW
- FIRE FOX 火狐狸 X6 Plus 1080P GPS多功能行車紀錄器(再贈8
- SM-台灣製真皮系列-閃亮寶石夾腳楔型中跟涼鞋-黑色
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》