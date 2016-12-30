原標題：2016年十大國外焦點人物與國際新聞

菲德爾·卡斯特羅：理想不朽

11月25日晚，古巴革命領袖菲德爾·卡斯特羅逝世，享年90歲。菲德爾·卡斯特羅是古巴共產黨和古巴社會主義事業的締造者，他領導古巴人民頂住美國的重重壓力，爭取民族解放、維護國家主權、建設社會主義，也推動了世界社會主義運動的發展。自2006年7月因健康原因把權力移交給勞爾·卡斯特羅后，他極少公開露面。

特朗普：難以預測的「非建制派」總統

唐納德·特朗普在今年作為共和黨總統候選人當選美國總統，將就任美國第45任總統。作為房地產大亨和「華盛頓政治圈外人」，特朗普自2015年6月參加競選以來，憑藉一系列「政治不正確」和異乎尋常的言論和主張，獲得了底層民眾的支持。他以鮮明的「非建制派」形象，頂住了美國政界、學界、媒體等各路精英的打壓，先後挑落共和黨內16名競爭者和民主黨總統候選人希拉蕊。

普京：俄羅斯大國地位的捍衛者

2016年，面對美歐及北約的諸多壓力，普京針鋒相對、強力反制，在國際事務中繼續發揮重要影響和作用。中俄全面戰略協作夥伴關係在高水平上快速向前發展，兩國高層會晤頻繁。隨著俄向中東投入更多軍事力量，敘利亞、伊朗、伊拉克對其點讚，俄羅斯和土耳其關係正在全方位恢復。普京與美歐領導人的關係繼續在冰點滑行，北約繼續加強對俄壓制和圍堵，歐盟延長對俄經濟制裁。

埃爾多安：借社交媒體平叛

7月15日晚，土耳其部分軍人發動軍事政變，一度佔領電視台和電台，矛頭直指總統埃爾多安。埃爾多安立即藉助推特等新媒體手段指揮國內擁戴者，政變在不到24小時內即被平息。此後，埃爾多安採取了一系列鐵腕措施鞏固政權。內政方面，他在政府、軍隊、司法和教育等部門進行大範圍的清理整頓，加強總統權威。

杜特爾特：菲律賓強人自主求變

羅德里戈·杜特爾特6月30日就任菲律賓第16任總統。他對內鐵腕掃毒，推動與反政府武裝和解；對外奉行獨立自主、在大國間保持平衡的外交政策，反對任何形式的外部干預，在表示要與中俄密切關係的同時，降低了美國的同盟熱度。杜特爾特以鮮明的執政風格和個性語言、「變臉」戲法般的外交政策調整，給世人留下深刻印象。

羅塞夫：巴西「鐵娘子」被彈劾下台

8月31日，巴西參議院以壓倒性多數通過對總統羅塞夫彈劾案的最後一輪投票，69歲的羅塞夫隨即被罷免總統職務。2014年10月，羅塞夫在總統大選中贏得連任。但好景不長，2015年巴西經濟急劇下滑，巴西石油公司醜聞又引發反貪腐風暴，這位一度風雲一時的「鐵娘子」、巴西歷史上首位女總統，終於被困境徹底壓垮。

倫齊：

「失算」的改革先鋒

由總理倫齊提議，義大利12月4日就修改憲法舉行全民公投。公投后，倫齊隨後宣布辭職，義大利政局前景不明，疑歐勢力可能看漲。2014年2月22日，年僅39歲的倫齊成為義大利史上最年輕的總理。

鮑勃·迪倫：

歌手獲得諾貝爾文學獎

75歲的美國音樂家鮑勃·迪倫因為「在美國歌曲傳統形式之上開創了以詩歌傳情達意的新表現手法」而獲得今年的諾貝爾文學獎。迪倫對當代音樂的影響深遠，他多才多藝，在繪畫、演藝、寫作等領域均有涉足。

「阿爾法狗」：

智能「圍棋手」青出於藍

3月9日至15日，人工智慧軟體「阿爾法狗」以4：1比分戰勝韓國圍棋九段高手、世界冠軍李世石，舉世矚目。此前圍棋一向被認為是電腦人工智慧短期內無法超越人類智力的「最後堡壘」。

菲爾普斯：

奧運金牌最多的「飛魚」

在8月舉行的里約奧運會上，「飛魚」菲爾普斯共收穫了5枚金牌。至此，菲爾普斯在他參加的五屆奧運會裡共獲得23金3銀2銅，成為獲得奧運會獎牌和金牌最多的運動員。賽后，菲爾普斯宣布退役。

(撰稿：余曉葵 曹元龍人物素描：趙和平)