魔獸世界再戰燃燒的遠征時空漫遊獎勵詳情介紹分享北京新浪網 (2016-12-30 03:00)
馬上就要元旦假期了，小夥伴們是不是又要去各種肝！那麼魔獸世界這周的假日活動是什麼呢？元旦假日活動是什麼呢？和一起來看看魔獸世界元旦假日活動：再戰燃燒的遠征時空漫遊介紹吧！
時光漫遊又回來了，額外的每周任務和豐富的獎品等著你！
本周活動
在本周的任何一天，打開隊伍查找器（默認快捷鍵：i），選擇地下城查找器，並在類型下拉菜單中選擇時光漫遊。點擊「尋求組隊」后，你會與其他玩家匹配在一起，前往下列英雄難度的地下城中的一個：
禁魔監獄
黑色沼澤
魔導師平台
法力陵墓
破碎大廳
奴隸圍欄
你的角色與裝備將會按比例壓縮至相應的等級，以面對低等級的挑戰。但首領仍然會根據你的角色等級提供戰利品。在時光漫遊地下城戰鬥時還有幾率掉落英雄副本的物品，同時可以提升對應陣營的聲望。例如，在奴隸圍欄進行時光漫遊時，你可以獲取塞納里奧遠征隊的聲望，達到崇拜后還可以購買華麗的塞納里奧作戰角鷹獸。
在接下來的一周中：
達拉然紫羅蘭監獄的大法師提邁爾會交給你一個任務
任務需求：完成5次時光漫遊地下城。
獎勵：一個破碎命運印記，一個戰利品箱子，其中包括一件普通難度翡翠夢魘掉落的裝備。
什麼是假日活動
假日活動會按照時間表交替對不同的遊戲行為提供加成。按照目前的計劃，假日活動將從每周周四開始。每個假日活動會對某種遊戲行為提供被動的加成，並提供一次性的任務，完成相應的目標后可以獲得可觀的獎賞。你可以查看遊戲內的日曆，了解即將到來的活動時間安排。冒險指南同樣也會提供假日活動最直接的通道，讓你可以輕鬆地接到相應的任務。
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