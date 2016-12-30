守望先鋒新地圖南極洲監測站的外圍全部都是冰川，這個時候玩家就有個疑問了守望先鋒新地圖南極洲到底是先有冰川還是先有監測站。大部分人應該都跟我一樣覺得肯定是先有的冰川后建立的監測站，有幾個小的獨立房子也是建立在大冰塊之上的。

我為什麼會說這有疑點呢。。。因為上面那個全息圖只是一個示意圖，並不是嚴格的監測站平面圖，在我們已知的監測站結構里，整個監測站四周都是建築物連接的，只有東北和西北兩個地方沒有建築物連接，兩側房屋內部結構也沒表現出有延伸的跡象，這2個沒連接的地方卻是跟背後的冰川渾然一體冰牆或者說就是冰川本身。

那有朋友要問了人家就是一個環狀結構的監測站你質疑個蛋，關鍵是場地內有三輛雪地車啊。。。。。。。。這結構車怎麼出去，你要說這車就是為了在場地內繞圈漂移玩兒的，小編我肯定是沒話說。如果說建成之初東北西北兩個口還能通過的話，那就是說明是冰川運動恰巧賭住了兩個出口。

那這冰川也太溫柔了，旁邊的屋子一點擠壓痕迹也沒有，恰好過來賭住兩個出口，俄羅斯方塊一般。。。。。。。。這是第1個疑點 我也想不出太好的理由解決。。。

風暴：先不考慮時間線的問題，風暴真的來過嗎？或者說風暴真的會來嗎？轉一圈，放眼望去，或遠或近全都是至少5層樓高的冰川，在這麼個簡直完美躲避風暴的地形里的監測站，真的會遭遇風暴襲擊么，遊戲場景內有幾個風速計，轉的很慢很慢，目測也就是2 3級風頂天兒了，而背景聲音中的風聲，聽起來很大，說明現在的天氣風大，只是在這天然的屏障內很小，所以風暴這事兒我是真持懷疑態度。