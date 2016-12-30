《俠盜飛車5》飛碟出現條件及出現位置圖文詳解北京新浪網 (2016-12-30 02:55)
俠盜飛車5飛碟在哪？GTA5遊戲中的彩蛋非常之多，其中比較熱門的當屬於飛碟彩蛋了，那麼GTA5飛碟出現條件是什麼？怎樣才能見到全部飛碟呢，這次就為大家帶來俠盜飛車5GTA5飛碟出現條件一覽，趕緊來看看吧。
俠盜飛車5飛碟出現條件一覽：
如果想要見到飛碟，你首先要用小富收集50個飛船碎片，也就是完成收集外星碎片任務，之後才可以到下圖大致位置（紅點大致位置，並不是非常精確）尋找飛碟，這樣的話你會看到3個UFO。如果你100%通關了的話，就可以見到所有4個飛碟。
當然這些飛碟彩蛋有些都是在水中的，所以大家最好準備一套潛水裝。
在GTA5中有四架不同的UFO隱藏在地圖中：
1、墜毀的UFO——位於地圖北邊的海底，駕駛潛艇接近墜機地點；
2、未來風格的UFO——位於Fort Zancudo之上；
3、60年代風格的UFO1號——在一座紀念碑之上，靠近Sandy Shores；
4、60年代的UFO2號——完成遊戲之後，凌晨3點鐘出現在Mt。 Chilliad上。
地圖位置：
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