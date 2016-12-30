《巫師3》安娜的人偶選擇推薦 安娜的人偶怎麼選擇北京新浪網 (2016-12-30 02:56)
在巫師3遊戲中，林中夫人後續的救男爵夫人安娜任務，如果安娜被變成沼澤巫婆，就需要去地下室尋找安娜的人偶解咒。今天為大家帶來了巫師3安娜的人偶說明，歡迎瀏覽。
巫師3安娜的人偶
在之前林中夫人任務中，選擇釋放樹心，那麼在之後的救安娜的劇情中，安娜會被老巫嫗變成沼澤巫婆，想要把安娜變回來需要選擇出正確的安娜的人偶解咒。
安娜的人偶是帶花的那個，但是就算變回來也沒有用，最後她還是要死，不過在臨死前原諒了男爵。
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