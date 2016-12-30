Wallpaper Engine不能完整顯示怎麼解決？在wallpaper engine中滿屏展示壁紙是一種享受，不過有的A卡玩家會遇到無法滿屏顯示的情況，那麼下面雪風就為大家帶來了《wallpaper engine》不能完整顯示怎麼辦解決辦法以供大家參考，快來和一起來看看吧~

wallpaper engine不能滿屏完整顯示的設置解決方法介紹：

在wallpaper engine，滿屏欣賞自己的壁紙是很多玩家的樂趣所在，不過有的A卡玩家會遇到無法滿屏顯示的情況。

滿屏低圖標透明度的效果

這個時候只要進入A卡設置界面——視頻設置——把AMD STEADY VIDEO關掉，這個問題就瞬間解決了。