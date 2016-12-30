京華時報訊（記者郝少穎）昨天，百度宣布全資收購北京受教信息科技有限公司。公司創始人、知名營銷公眾號「李叫獸」作者李靖攜團隊加盟百度，任副總裁。李靖本人仍獨立負責受教信息科技公司原有的科學化營銷創意工具業務。李靖稱，收購資金為近億元。

李靖成百度最年輕副總裁

據悉，出生於1991年的李靖，今年25歲，目前已經超越此前的李明遠成為百度最年輕的副總裁。

公開資料顯示，李靖及其團隊專注於推進「營銷科學化」。「李叫獸」公眾號目前關注人數為50萬。自2014年起，「李叫獸」微信公眾號每周發佈一篇原創優質內容，最高單篇閱讀超過千萬。他的代表作《你為什麼會寫自嗨型文案，X型與Y型文案的區別》曾獲得接近30萬次的圖文頁閱讀，帶來約15000人的新增關注。

今年2月，李靖從文案入手，落實「營銷科學化」，出版電子書《李叫獸精選集》。全書使用了大量真實案例，從文案的視角、策略性、內容、創意、寫作等方面進行了詳細講解。李靖及其團隊擅長製造互聯網營銷工具和方法論，用策略性的內容去影響大眾，並給予大眾啟發性的思考。他所研發的一系列營銷方法與工具，在業界頗受好評。

「李叫獸」仍由李靖個人運營

據李靖自己表示，幾個月前，其提供過諮詢服務的客戶——百度提出：「發現你的方法體系以及思路非常適合用人工智慧去學習，並且開發成工具，希望收購你的團隊並提供人工智慧、大數據的支持，來獨立做你想做的產品。」

正好9月百度提出了向人工智慧公司的轉型，正在尋求各個領域的人工智慧應用。最終，經過慎重的考慮和產品研究，李靖和合伙人BMAN（李博文）最終決定接受這個邀請。保持團隊運營和品牌獨立的情況下，把過去大量的理論方法，結合人工智慧和數據，變成真正好用的，預測消費行為並提供創意啟發的工具。

李靖還說，原有培訓等業務繼續運行，但為了幫助課程本身變好，同時讓自己更加專注，會和三節課合作運營，今後「14天改變計劃」課程的開辦和教學服務都將會由三節課來獨家完成。

為了保持觀點的客觀獨立，「李叫獸」公眾號仍由李靖個人運營，將來李靖仍然會用這個公眾號免費分享其想法和見解（相當於個人的博客）。

「百度投資時更看重的是團隊」

同時因為有了數據源等支持，將來的新分析會逐步變得更加嚴謹和科學。李靖說，不過由於近期公司交接、團隊招募以及產品前期研發，所以會減少一定頻率。

有觀察人士表示，這是近期被巨資收購的又一自媒體。此前，星座博主同道大叔被美盛文化以2.17億元的價格收購。

雖然被百度收購，但李靖認為這並不是一個典型的自媒體變現的案例。百度投資時更看重的是團隊。「目前50萬粉絲的號並不值這個價。」李靖表示。