也許是因為微信空間解開了現實生活對國人的「規訓」，也許是因為它部分破除了知識供給和道德評判的壟斷，其所展現出的糾結，正是一種鬆綁之後的無序噴發。

每個人的微信生活是什麼樣的？騰訊用《2016微信數據報告》給出了一份圖景：9月微信日平均登錄用戶已超7億，比去年同期增長了35%。而全年一半用戶每天使用微信時長超過90分鐘，其中，年輕人愛曬朋友圈，老年人愛轉雞湯文。

數據報告很詳實，不僅給出了數據統計，而且在一定程度上賦予了數據意義，比如給出了典型用戶的特徵，「95後用戶」和「老年用戶」的喜好。但對於微信如何切入並改變當下社會生活的話題，數據報告只是淺淺點了一下題而已。

無論將其作為一種媒介，還是作為一種社交平台，誕生了5年的微信都已經超出聯通工具的範疇，而負載了政治學和社會學內涵。它加速了人們知識獲取方式的革新，改變了社交路徑和習慣，使「媒體」的定義發生變形，更將公共議事平台進一步遷移到虛擬空間。早在新世紀之初，著名學者黃萬盛就曾指出，網路社群正在解構現實社群及其組織生活方式。到新世紀第一個十年年尾，北大胡泳教授又在其著作《眾聲喧嘩》中討論了一個變化：通過新的「共有媒體」的作用，傳統的「公域」和「私域」都發生了易位。現在，微信的出現和成熟，將這一切變得更加確定無疑，也呈現出更多待解的「糾結」。

比如，微信提供了生機勃勃的公共生活，又使得公共討論規則難以形成共識。過去短短幾年中，以微信為代表的社交平台改變了傳統公共討論的模式，為後者提供了巨大的、自由的場域，但社交工具的翻新速度，卻遠遠超過了公共討論規則的成型速度。或者說，這種迅速噴湧出的討論熱情和剛剛擺脫「現實規則」的快感，讓人們不願意受制於任何框架，以至於近些年來，遵循什麼規則來辯論，也成了公共辯論的常見議題。如胡泳教授所言，「共有媒體能夠促進獨立於國家的社會力量的發展」，但這種力量要成型，顯然還要經過漫長的多元碰撞和反覆角力。

再比如，微信既助推了個體話語的自由和話語權的平等，又使得這種站隊和撕裂變得更頻繁、更加低成本。微信自媒體的誕生，側證了信息技術本身是有價值方向的。它必然指向開放的信息流動，指向話語的自由和話語權的平等，從而一改印刷時代寫作權力的壟斷和寫作者向大眾訓話的姿態。但也恰恰因為這種平等的降臨，站隊和撕裂變得簡單易行，甚至被當成自由話語的表現方式、當成公共討論的同義詞。在「人販子死刑」討論中，在「羅一笑捐款」事件中，甚至在「《大聖歸來》能不能被批評」、「《一代宗師》值不值得看」的爭議中，好友反目、互撕和拉黑已經成為標配。

也許是因為微信空間解開了現實生活對國人的「規訓」，也許是因為它部分破除了知識供給和道德評判的壟斷，其所展現出的糾結，正是一種鬆綁之後的無序噴發。對中國社會，互聯網在社會學意義上的影響可能比技術意義上的影響更大，我們每一個使用微信的普通人會在未來更加深切的感知到。

本報特約評論員 劉文嘉