這場烏龍不是沒有任何價值。在基本的對錯是非面前，多數人並沒有迷失方向，人們對自己手中握有的「批評的權利」，有著高度的敏感，不容被踐踏與褻瀆。

電影質量不行，要怪網站評分低？近日，人民日報客戶端刊發一篇題為《豆瓣、貓眼電影評分面臨信用危機惡評傷害電影產業》的文章，隨後，還有媒體報導稱，「豆瓣、貓眼已因評分過低被電影局約談」。這些文章與報導引起了網友們的擔憂與不安，不少人紛紛提出批評與質疑。

事實上，這是一場大烏龍。真相是，人民日報客戶端刊發的這篇文章是轉載自《中國電影報》，並不是其原創文章。換言之，這並不代表人民日報的「官方立場」。但因為人民日報的權威性和影響力，使得這篇文章的觀點被廣泛傳播與放大，變成一個頗有爭議性的話題。

回過頭看，雖說這是一場誤會，人們的擔憂與不安卻是真實的。如果中國電影墮落到容不得任何批評，甚至是讓公權力為之背書，那真是一件非常悲哀的事情。這樣的話，人們非但會對國產電影產生更大的失望，也有理由擔憂國產電影的政策走偏，成為某些既得利益機構的附庸。別的不說，連對垃圾電影吐個槽都不行，還能指望這些電影工作者沉下心來創作出好作品嗎？

讓人欣慰的是，這一切並沒有真正發生。人民日報客戶端轉載文章遭質疑后，人民日報評論部很快在微信公號上發表文章《中國電影，要有容得下「打一星」的肚量》，亮出官媒的鮮明立場。而當有網友跟帖問，究竟哪一種聲音才是人民日報的態度時，人民日報評論部微信公號的「小編」非常自信地回復「以此為準」。這樣的「小編」值得點讚。

而對於豆瓣等網站被電影局約談的說法，電影局局長張宏森同樣毫不含糊地在朋友圈發文表示，電影局沒有與豆瓣等平台有過任何接觸，也不認識豆瓣任何人；「創作和批評是電影的一體兩面，電影進步更期待評價體系實事求是。試圖拒絕批評，那不是真正守望」。這些話澄清了事實，擺明了官方的態度，在大是大非面前有態度、有立場，有利於消除人們的疑惑。

從這個角度來講，這場烏龍不是沒有任何價值，相反，更像是一次輿論場的虛擬辯論。這其中，事件本身雖然被誤解與放大，但也很快得到了澄清；而作為一種表達，無論是廣大網友、影評人，還是人民日報評論和電影局官員，都選擇站在了公平公正這邊。這說明，在基本的對錯是非面前，多數人並沒有迷失方向，人們對自己手中握有的「批評的權利」，有著高度的敏感，不容被踐踏與褻瀆。

這還表明，中國的公共表達空間及其張力，仍值得讓人期待。近年來，國內電影產業發展迅猛，進入電影行業的人才與資本越來越多，市場競爭也越來越激烈。在這樣的背景下，不排除有市場機構採取抹黑的方式打壓競爭對手。但只要社會的價值底線沒有被拉低，基本的是非標準沒有迷失，「不許差評」的荒謬一幕就不太可能真的發生。哪怕真相可能被埋沒，終有一天也會見天日。

□魏英傑