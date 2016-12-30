每經記者 宋戈 實習記者 冷輝 每經編輯 王可然

2017年的新三板市場，將會如何演繹？

「新三板已有上萬家企業，目前到了一個優化存量、適度增量的階段。當前階段市場的主要任務是消化過去一年多來快速增長所帶來的各方面問題。」近日，鼎鋒資產合伙人、鼎鋒明德董事長汪少炎在接受《每日經濟新聞》記者（以下簡稱NBD）專訪時表示。

作為國內知名陽光私募，鼎鋒資產的資產管理規模達110億元以上。而鼎鋒明德則是鼎鋒資產旗下的私募股權投資機構，創始合伙人為汪少炎、李霖君。目前鼎鋒明德資金管理規模超過20億元，已投企業60餘家，其中新三板掛牌企業40家。

面對資本寒冬，汪少炎表示：「作為投資機構，更在意的是能否找到好企業、好項目。」以現在新三板的狀況來看，是消化問題為主，想要再看到和2015年一樣的掛牌公司總體融資規模大幅增長，汪少炎覺得不太可能。

新三板不能做翻版A股

NBD：您認為新三板是應該發展成為一個獨立的資本市場，還是成為一個主板市場的預備役和併購池？

汪少炎：新三板市場發展至今，定位愈發明晰。新三板是多層次資本市場中的一環，是一個公開的股權投資和併購市場，而不是主板或者其他板塊的一個補充或者是預備。

目前新三板的體量和規模已經具備了獨立的基礎，但還需要時間進一步鞏固和發展。新三板的出現改變了國內股權投資的模式和格局，使股權投資從私人變為公開，從人際驅動變為投研驅動，極大地方便了掛牌公司和投資機構進行更加市場化、專業化的互動。

NBD：新三板市場應該如何解決流動性偏低的問題？如何改進現有的交易制度？

汪少炎：大家一提到流動性就想到A股市場，這個是慣性思維。新三板市場的流動性一定是分階段、有節制、區別於A股的流動性，並不是要翻版A股。新三板上萬家企業，如果完全對標主板市場的流動性，整個市場會流動性泛濫，這是完全不現實的、也無法監管。

關於改進交易制度，目前市場上也有一些探討，例如創新層的流動性，是否可以比基礎層放得更寬一些，以及能否在創新層之中再度分層，實行不同的交易制度，體現出不同層次的流動性，也便於分層監管。

NBD：新三板市場融資難的情況，您認為是否能在2017年得到扭轉？

汪少炎：對於一些企業來說，融資難的問題永遠都存在。2017年的新三板市場會更加分化，隨著時間推移、掛牌公司數量的增多，問題會不斷暴露出來。很多企業會被發現屬於濫竽充數，這些企業融不到資金、被處罰甚至被摘牌，也是它們對這個市場的貢獻。而好的企業也會不斷被發現，這些企業不會缺錢，但需要注意不能尋求過高的不合理估值，否則容易盲目擴張，最終被「撐死」。

警惕「IPO集郵概念股」風險

NBD：如何看待一些投資人到新三板「IPO集郵概念股」，希望搭上掛牌公司IPO快車以及掛牌公司遷址貧困地區的現象？您認為這些投資人是否會成為接盤者？

汪少炎：對於新三板投資人來說，一下子有200多家擬IPO公開掛牌公司擺在面前，這是股權投資市場上一個前所未有的巨大投資機會。但投資人在熱炒擬IPO掛牌公司時，也需要警惕估值虛高和IPO失敗的風險。隨著市場形勢的變化，IPO的稀缺性也在降低，帶來的價值也在變化，需要重新來評估投資的成本和收益。

另外，掛牌公司遷址貧困地區，主要是想通過這種方式縮短IPO審核時間，但是上市的門檻並不會因此降低。上市時間的早晚會對企業的估值產生影響，如果時間推遲，隨著上市公司數量的增多，IPO本身的價值也需要重估。能否成功上市跟企業是否位於貧困地區無關，兩者之間不存在直接因果關係。

NBD：您會選擇投資新三板IPO概念股嗎？如果投資的話，您會從這些處於IPO輔導期的企業中如何選擇？

汪少炎：我不會因為有了這個IPO概念，就去投；也不會因為沒有，就選擇不投這家企業。我始終是以一種開放的心態來進行投資，不會因為是否是新三板IPO概念股、是否是掛牌企業等因素來限制投資範圍。

基金產品到期做到進退有據

NBD：前兩年發行的基金產品將在2017年陸續到期，新三板市場和掛牌公司應該如何應對基金產品到期風險？

汪少炎：基金產品的目的是盈利。如果產品盈利退出，自然很好；如果產品到期面臨虧損，但項目又確實不錯，預期將來會獲取收益，可以考慮尋求一個折中的方案，選擇延期；如果項目本身出現重大問題，那就只能認賠出局。對於大量的基金產品集中到期退出的情況，在沒有增量資金的狀況下，退出的盈利效果肯定是難以實現的，所以必須要在盈利的前提下，尋求時間與空間的交換。

NBD：對於一些面向新三板市場發行的基金產品，在目前其中一半以上都浮虧的情況下，基金管理機構應該如何面對投資者的資金提前贖迴風險、和投資收益訴求？

汪少炎：這是一個所有的機構都需要面臨的問題。如果沒有出現大量項目的虧損，是可以和投資人協商解決的。隨著新三板市場的起承轉合，投資的殘酷性會逐漸顯露，這就對投資機構提出了更高的要求，減少犯錯，提高回報是核心。

看好人工智慧、醫藥等三行業

NBD：新三板的公司很多都是屬於中小規模甚至是初創企業，如何在眾多企業中選取投資標的？怎麼去估值、哪些值得去投資？

汪少炎：可以對企業的發展階段進行篩選，選擇那些行業地位靠前，體量比較大、收入和利潤都比較高的企業，進行投資。對於中小規模、初創的企業，要評估其所在行業的發展前景和變遷路線。主要尋找那些行業可變現、可商業化空間大，企業自身成長空間也不俗的企業進行投資。另外就是看企業的併購能力，包括併購和被併購。這需要進一步評估併購的可行性和成功率，是否有併購團隊和併購能力，能否很好地整合資源等。

NBD：目前的新三板市場中，您認為哪些行業在2017年發展前景更好？

汪少炎：我個人比較看好有核心技術的創新驅動型企業。比如細分的人工智慧領域，另外如中國的智能服務領域也有很大發展前景。我們主要是投向醫藥健康和TMT行業的垂直細分領域，因為這些行業都已經廣泛被人所知、充分定價，因此需要用心去尋找和篩選標的，往縱深方向去擴張。新三板市場上這些類型的企業里，還是可以找到一些值得去投資的標的。但這需要勤勉地做投研，並且至少要以五年以上的時間區間來預測和推敲企業的成長性。