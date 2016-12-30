百度利用AR技術重現朝陽門舊貌

百度創始人、董事長兼CEO李彥宏在2016年百度聯盟峰會演講

代表著下一個時代的人工智慧技術，正真真切切地走進我們的生活。近日，由百度發起的一場通過增強現實（AR）技術復原朝陽門的行動，引起了大家的廣泛關注。市民在朝陽門地鐵站利用手機百度APP對準牆面或地面上的巨幅朝陽門手繪海報拍照，隨後點擊「發現AR動畫」，即可喚醒老城門。據悉這是國內首次使用AR技術進行文化名城復原，並在流動空間里進行大型歷史文化公益教育的嘗試。而在這場成熟的百度AR技術應用背後，實則是百度在人工智慧領域深厚積累的體現。從百度無人車到度秘、百度AR、百度醫療大腦，我們從百度的戰略布局中不難發現，百度一直在致力於推動著人工智慧技術融入進我們的生活。

用AR技術喚醒逝去的文明

百度用技術復原朝陽門，大家只需要通過手機百度APP觸發AR后，就可以看到元末明初時期老百姓在朝陽門的各色各樣生活場景，同時還可與復原的朝陽門進行「零距離」的人機交互。而這項技術究竟又是如何實現的？

百度相關負責人表示，此次朝陽門老城門復原，藉助手機百度內嵌的AR插件，依託百度圖片識別、多模交互、3D視覺為核心的移動端AR技術，用聲音、三維模型動畫等形式將歷史生動呈現，為受眾提供有趣交互體驗的同時，傳遞了老北京歷史文化。

「百度AR之所以在短時間內發展迅速得益於在人工智慧領域的深厚積累。人工智慧是AR技術的基礎，AR需要通過圖像識別、人臉識別、OCR文字識別、語音識別等人工智慧技術來感知真實世界，從而達到虛擬物體與現實環境進行無縫疊加，並實現真實空間內的人機交互，提升應用產品的服務效率。」

值得注意的是，百度還選定了地鐵的西直門站及2號線的一輛列車，在春節期間「上演」一場AR復現老北京九大城門的歷史文化體驗之旅。據百度介紹，之所以選定2號線，是因為在眾多地鐵線路中，它是唯一一條貫穿老北京九大城門的地鐵線路。而在這個項目的研發過程中，工程師們不斷嘗試各種技術方案，優化演算法的跟蹤和顯示效果，使得古城門故事展現更加流暢、穩定，並且深入琢磨產品交互體驗，將城門更真實地展現在用戶面前，也讓更多人真切地體驗到前沿的人工智慧AR技術。

百度大腦獲評世界領先科技成果

我們認為移動互聯網后，下一個時代就是人工智慧時代，所以百度在五六年前就開始大舉投入人工智慧了。」李彥宏在接受媒體採訪時曾表示，事實上，在近兩年，李彥宏幾乎每次在公眾場合的亮相，反覆強調的都是人工智慧。

作為最早布局人工智慧的公司之一，百度於2013年成立全球首家深度學習研究院，后擴充為百度研究院，下設人工智慧實驗室、深度學習實驗室以及大數據實驗室，招募吳恩達等人工智慧頂級專家，建成了全球最大的深度神經網路「百度大腦」，同谷歌、微軟等企業爭奪人工智慧技術制高點。

今年11月16日，第三屆世界互聯網大會發佈了世界互聯網領先科技成果，百度的人工智慧核心成果——百度大腦成功入選15大領先科技成果，成為國內唯一入選的綜合型人工智慧技術。世界互聯網領先科技成果推薦委員會認為，今年9月1日發佈的百度大腦，以其領先演算法、超強計算能力、百億級大數據，建立了超大規模的神經網路，能夠學習並訓練極其複雜的模型，同時具備語音、圖像、自然語言處理、用戶畫像等領先能力，廣泛應用在無人車、智能醫療、AR、度秘機器人等方面。

百度總裁張亞勤在介紹百度大腦的整體情況時表示，「百度大腦由超大規模神經網路、計算以及數據三大部分組成，主要包含語音、圖像、自然語言處理、用戶畫像四大能力。其中，百度深度語音識別技術Deep Speech 2入選了《麻省理工科技評論》『2016年十大突破技術』，語音識別準確率達到97%；百度多項人臉檢測識別、OCR競賽均世界第一；情感分析、句法分析、命名實體識別等技術也在國際標準評測集上獲世界第一。」

開放技術助推行業新發展

在互聯網下一幕開啟之際，百度的選擇是開放人工智慧技術，幫助其他互聯網企業發展，建立一個健康、共贏的產業新生態。近日，百度宣布其全新的深度學習開源平台PaddlePaddle在開源社區Github及百度大腦平台開放，供廣大開發者下載使用。百度成為繼Google、Facebook、IBM后另一個將人工智慧技術開源的科技巨頭，同時也是國內首個開源深度學習平台的科技公司。

據悉PaddlePaddle的前身是百度於2013年自主研發的深度學習平台Paddle（Parallel Distributed Deep Learning，并行分散式深度學習），且一直為百度內部工程師研發使用。全球各大科技巨頭開源的深度學習平台都極具各自技術特點，對於百度，由於其自身在搜索、圖像識別、語音語義識別理解、情感分析、機器翻譯、用戶畫像推薦等多領域的業務和技術方向，PaddlePaddle則表現更加全面，是一個相對全功能的深度學習框架。今年9月1日百度世界大會上，百度首席科學家Andrew Ng（吳恩達）首次宣布將百度深度學習平台對外開放，命名PaddlePaddle。

百度資深科學家、PaddlePaddle研發負責人徐偉介紹：「在PaddlePaddle的幫助下，深度學習模型的設計如同編寫偽代碼一樣容易，設計師只需關注模型的高層結構，而無需擔心任何瑣碎的底層問題。未來，程序員可以快速應用深度學習模型來解決醫療、金融等實際問題，讓人工智慧發揮出最大作用。」目前，PaddlePaddle已在百度30多項主要產品和服務之中發揮著巨大的作用，如外賣的預估出餐時間、預判網盤故障時間點、精準推薦用戶所需信息、海量圖像識別分類、字元識別（OCR）、病毒和垃圾信息檢測、機器翻譯和自動駕駛等領域。

對此，有業內人士表示百度作為最早布局人工智慧領域的公司，在互聯網下一幕開啟之際全面開放助力傳統企業和開發者升級，也是在經濟新常態下促進整個社會經濟發展的體現。

正如李彥宏所說的「這些技術不僅僅是屬於百度的，我們會無償把它開放出來，供我們聯盟的夥伴使用。這樣的話確實能夠使得人工智慧迅速地滲透到各個行業，從而改變我們的社會。」

北京晨報記者 楊琳

百度人工智慧的應用

■百度無人駕駛汽車

早在2013年，百度就啟動了無人車項目。今年11 月在烏鎮世界互聯網大會期間，百度的18輛無人駕駛汽車將首次在烏鎮進行動態運營和體驗，這也是國內首次在全開放城市道路的複雜路況下，實現全程無人工干預的L4級別的全自動駕駛技術。值得注意的是，除了技術突破及商業前景，百度無人車在安全、環保等方面也將體現更大的社會價值。

■度秘

度秘是為用戶提供秘書化服務的智能機器人助手，集百度積累多年的語音識別、圖像識別、自然語言理解等眾多先進技術於一身。今年4月，度秘成為KFC首位機器人員工，實現了從點餐到支付的全流程自動交互；6月，度秘化身高考志願填報小秘書，幫助高考用戶科學、合理、省事便捷地挑選專業和院校；8月17日，度秘與解說員楊毅同台直播解說奧運籃球比賽，成為史上首個「人工智慧解說員」，並在奧運期間直播多場籃球賽。

■百度AR

在大家最常使用的APP中，手機百度是第一個集成AR功能的APP， 這意味著數億用戶已經可以體驗AR功能。利用百度大腦的技術和計算能力，百度AR在物體識別、三維環境感知、人機交互等核心方向建立了絕對優勢。

■百度醫療大腦

百度醫療大腦是百度最新研發的人工智慧助診系統，可以從百度億級用戶醫療健康類數據及醫學論文、指南、教材中，針對900多種常見疾病進行辨別。百度醫療大腦在線模擬醫生問診流程，與用戶進行多輪交互，並從中收集、匯總、分類、整理病人的癥狀描述，完成與海量資料庫中的樣本匹配，並快速推導出使用者患有某種疾病的可能。可便捷智能地服務百姓疾病自檢，並助力提升基層醫生的臨床診斷效率與診斷質量。