過去未去，但未來已來。在過去一年中，我們驚訝地發現，移動互聯網的熱潮正在不斷消退，「移動互聯網時代已進入下半場」「移動互聯網時代已經結束」等觀念早已成為各大互聯網大佬們的共識，同時「下一個風口」也成為大家集中討論的焦點。

人口紅利已消失

「如果今天一個公司還沒有成立或者是做大，靠移動互聯網的風口已經沒有可能再出現獨角獸了，因為市場已經進入相對平穩的發展階段。」李彥宏在第三屆世界互聯網大會上表示，當中國的7億網民都用上智能手機，互聯網的發展已經不能靠人口紅利來驅動了。

此前美團大眾點評CEO王興在內部講話中同樣表示「之前中國互聯網的發展，在很大程度上靠的是人口紅利，不管是早期PC網民的迅速增加，還是過去幾年移動互聯網用戶的激增，大家發展的方式哪怕粗糙一點、成本高一點都不要緊，因為用戶在快速增長，每年賣幾億部智能手機，大家的業務跟著水漲船高。但是現在可以看到，這個時代已經過去了，智能手機的年銷量已經不增長了，總體網民的增長也大幅趨緩。」

伴隨著移動互聯網人口紅利的消失，如今，互聯網行業已經進入下半場。不容置疑的是，下半場的競爭環境會更加激烈、殘酷。

移動互聯網下一幕正揭曉

人工智慧、大數據、物聯網、IOT……當下互聯網行業的熱詞層出不窮，進入互聯網的下半場，行業的風口和趨勢到底在哪兒？

人工智慧將是下一個風口已成為業內普遍的共識。不久前，創新工場董事長李開復直言：移動互聯網的投資機會已經不在了，人工智慧時代將是一個比移動互聯大十倍的市場。此前李彥宏一直強調互聯網下一幕是人工智慧，人工智慧將會給我們的生活帶來很多改變。搜狗公司首席執行官王小川認為人工智慧第一次真正進入到了使用，切實在語言處理、聲音處理、圖像處理，和在一些高維數據空間上能夠比人做得更好，因此大量資金、資本投入到了人工智慧。

值得注意的是，物聯網同樣被業內寄予厚望。不久前360董事長周鴻禕在2016（第十五屆）中國企業家領袖年會上發表演講時表示「當今天我們很多人感慨，互聯網的人口紅利已經消失，互聯網已經被一些巨頭瓜分得差不多的時候，到底互聯網的下半場，我們這些製造業跟互聯網結合的機會在哪裡？我個人認為的答案就是物聯網。」他認為「下一個風口我覺得物聯網的未來是整個工業互聯網，或者產業互聯網可能是另外一個真正巨大的藍海的市場。可能會跟我們今天個人消費的互聯網是完全不一樣的市場。這也是我們很多實業，特別是中國製造業一個巨大轉型的升級的機會。」

新舊經濟切換，廣大創業者身處資本寒冬期，對於他們而言是依戀上一個風口，堅守陣地、苦苦掙扎，還是忍痛轉型，迎接下一個新時代？「大家沒有注意到的是，新一代的主流公司，已經在冬天成長起來了。」創業黑馬董事長牛文文表示，目前已經有102家黑馬企業登上資本市場，整個黑馬社群每年有2176起融資事件，融資金額達到1568億元。「創業家是冬天的孩子，這些在冬天成長起來的創業者們，有著天然的優勢，他們既有互聯網天派的思維，又能夠跟中國的產業深度結合。它們是重度垂直的公司，是既能融資也會賺錢的公司，是能夠在未來和現在取得平衡的公司。」楊琳/輯