全資收購北京受教信息科技有限公司

北京晨報訊（記者 韓元佳）百度公司昨天宣布，全資收購北京受教信息科技有限公司，公司創始人、知名營銷公眾號「李叫獸」作者李靖攜團隊加盟百度，任副總裁，向百度高級副總裁向海龍彙報。

李靖出生於1991年，已經超越29歲時的李明遠成為百度最年輕的副總裁。百度方面表示，李靖加入百度后將繼續帶領原團隊，在營銷方法論和產品化上進行探索和研發。

公開資料顯示，李靖及其團隊專注於推進「營銷科學化」。自2014年起，「李叫獸」微信公眾號每周發佈一篇原創優質內容，最高單篇閱讀超過千萬。作為曾經的百度高管，清流資本合伙人王夢秋為北京受教信息科技有限公司董事。

百度方面表示，李靖及其團隊的加入將與百度的人工智慧技術、大數據和生態資源相結合，為廣大用戶創造更多價值。業界分析，此舉主要是寄望這個年輕的團隊能探索些新產品，表示百度正在向年輕人傾斜。

今年以來，百度開始發力百家號，希望以此獲得更豐富的內容，挖掘更豐富的廣告形式。李靖在廣告營銷方面的創意，或將承載百度的新希望。