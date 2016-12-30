「救命錢」來了：引入超100億戰略投資

北京晨報訊（記者韓元佳）樂視終於盼來了「救命錢」：100億元的戰略投資。12月28日晚間，樂視網發佈公告稱，樂視網聯合賈躍亭、樂視控股（北京）有限公司，已與戰略投資者簽署了《戰略合作框架協議》，涉及交易規模預計超過100億元。神秘金主到底是誰，迅速引發市場熱議，有媒體猜測，「金主」或為險資。

樂視網在公告中強調，戰略投資者已經支付了一定數額的誠意金。但金主的身份究竟是誰，樂視卻諱莫如深，僅表示「本次重大事項預計涉及一家以上戰略投資者，所涉投資規模較大，涉及多個主體，交易結構等方面仍有諸多具體事項需要各方商議確定。」

與賈躍亭從「中國好同學」處募集6億美元的高調不同，對此次100億元的資金來源，樂視諱莫如深。據報導，有知情人士表示，樂視網的戰投方可能與險資有關。對此，樂視方面表示不予置評。

自11月以來，包括樂視網在內的整個「樂視生態」備受各界關注，「賈躍亭質押股票風險」、「樂視資金鏈緊張」、「員工排隊離職」等報導見諸媒體。受此影響，樂視網股價也在一個多月的時間中跌去約20%。12月6日，樂視股價報收於35.80元，創今年以來的新低，並於當晚宣布停牌。根據樂視網半年財報，其上半年營收為100.63億元，此次引入的100億元的確至關重要。

據了解，此輪非公開發行股票引入戰略投資者，指向樂視網旗下主營電視業務的樂視致新。樂視網持有樂視致新58.55%股權。有媒體報導稱，在12月20日的樂視大屏生態發佈會上，樂視致新總裁梁軍透露了樂視網的融資信息，稱「融資已經有投資人進來了，錢也到賬了」。

今年以來，險資頻頻舉牌上市公司，一旦資金入股樂視，賈躍亭對公司的控制權、樂視將如何分配資金等問題都將受到關注。

值得注意的是，樂視對於踏入保險業同樣有熱情。今年1月，歐菲光（002456）發佈公告，公司擬與新沃資本控股集團有限公司、樂視網、科陸電子等8家公司作為發起人，發起設立新沃財產保險股份有限公司，註冊資本為10億元。其中，樂視網與新沃資本控股集團有限公司均擬現金出資1.7億元，為該財產保險公司並列第一大股東，持股比例均為17%，其餘6家發起公司均現金出資1.1億元，佔新設財險11%的股權。

根據樂視網公告，停牌時間原則上不超過10個交易日。也就是說，明年1月，樂視金主將揭曉神秘面紗。