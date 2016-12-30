摩拜承諾7天退押金 卻不到賬北京新浪網 (2016-12-30 01:20)
本報介入后 用戶收到退還的押金
小李決定在近期離開北京，於是卸載了摩拜單車客戶端，申請了退還押金299元。摩拜官方承諾會在2至7日內退還押金，然而7天過去，小李卻遲遲沒有等到退款。北京晨報記者電話聯繫摩拜工作人員，對方表示退款操作已在7日內操作，但因支付供應商問題未如期到賬，將儘快催促對方。在本報記者介入后，小李如願收到退款299元。
遭遇：退款10日仍未到賬
「我打了好多個電話，全是坐席忙，退個押金怎麼這麼難？」小李告訴記者，他在今年9月份下載了摩拜單車客戶端，並交299元押金后開始使用。因為最近決定離開北京，他決定卸載客戶端。「之前用得一直不錯，但回家沒有摩拜單車，我也用不著了，就先卸載了吧。」於是，他根據客戶端的提醒操作，申請退款。
記者從他提供的截圖中看到，他在12月16日就提出退款申請，但十多天過去了，小李說一直未到賬。「我給人工坐席打電話，一直接不通。後來又幾次申報，摩拜發來簡訊說退款成功了，但我查了幾次支付寶，發現根本沒收到退款。」小李說，多番催促下，摩拜客服終於給他回了電話。「給了我一個退款訂單號，但是還是沒收到這筆錢。」此外，小李還告訴記者，不光押金沒有到賬，之前充值在賬戶里的餘額也無法申請退款。
小李退還押金的訂單顯示：超過7天還未到賬，客服仍在處理中。但小李提供的簡訊記錄卻顯示，早在12月18日，摩拜科技就曾核實押金已退款成功。
摩拜：因支付渠道延遲
在摩拜客戶端的押金說明中明確，摩拜單車支持退款押金急速到賬，但部分使用銀行卡充值押金的用戶仍需等待2至7個工作日，押金原路退回，並附上查看押金退還狀態的方法。但記者搜索發現，有不少消費者遇到了同小李一樣超時未退押金的問題。
記者電話聯繫摩拜單車工作人員，對方表示，一般在收到消費者押金的退款申請后在平台迅速操作，隨後由微信支付、支付寶兩個支付供應商來完成退款，有的消費者可在當天就能收到退款。
工作人員解釋，由於支付供應商的問題，確實有個別消費者在7日內未收到退款的事情發生。「經我們查詢，小李的訂單在我們摩拜的系統里已操作了，所以顯示為退款成功，但支付供應商那邊有點延遲，才會導致發生這種情況，我們也會儘快催促支付商退款。」
而對於充值金額的退款問題，工作人員解釋，並非不退，只是暫時平台上沒有相關渠道。「建議消費者和我們的客服聯繫，我們會退還他剩餘的所有充值金額。」
在北京晨報記者反映該事後，當日中午，小李終於收到了299元押金退款。
北京晨報現場新聞 記者 康佳
線索：辰先生
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- MOSCHINO TOY Mini 刺繡泰迪熊折疊傘(米黃色/附收納玩偶)
- Homelike 都會時尚2.7尺坐式鞋櫃
- 《KOSNEY 卡布奇諾》雙人100%天絲TENCEL六件式床罩組
- Homelike 樟木大收納六斗櫃
- 【hilltop山頂鳥】男款Schoeller超撥水耐濕羽絨短大衣F22MT
- 【CITIZEN Eco-Drive】精實風範簡約時尚腕錶-金框黑(BM6964
- 【MORRIS K】巴黎時尚光茫三眼波紋腕錶(銀白/44mm)
- Bernice-伊多8尺組合衣櫃(單門+雙門+四抽+邊櫃)-240x60x197
- 【CASIO 卡西歐】G-SHOCK MT-G 全金屬三眼電波飛行錶款(銀/
- 【BVLGARI】寶格麗SOLOTEMPO系列石英仕女腕錶(黑-35mmST35B
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》