本報介入后 用戶收到退還的押金

小李決定在近期離開北京，於是卸載了摩拜單車客戶端，申請了退還押金299元。摩拜官方承諾會在2至7日內退還押金，然而7天過去，小李卻遲遲沒有等到退款。北京晨報記者電話聯繫摩拜工作人員，對方表示退款操作已在7日內操作，但因支付供應商問題未如期到賬，將儘快催促對方。在本報記者介入后，小李如願收到退款299元。

遭遇：退款10日仍未到賬

「我打了好多個電話，全是坐席忙，退個押金怎麼這麼難？」小李告訴記者，他在今年9月份下載了摩拜單車客戶端，並交299元押金后開始使用。因為最近決定離開北京，他決定卸載客戶端。「之前用得一直不錯，但回家沒有摩拜單車，我也用不著了，就先卸載了吧。」於是，他根據客戶端的提醒操作，申請退款。

記者從他提供的截圖中看到，他在12月16日就提出退款申請，但十多天過去了，小李說一直未到賬。「我給人工坐席打電話，一直接不通。後來又幾次申報，摩拜發來簡訊說退款成功了，但我查了幾次支付寶，發現根本沒收到退款。」小李說，多番催促下，摩拜客服終於給他回了電話。「給了我一個退款訂單號，但是還是沒收到這筆錢。」此外，小李還告訴記者，不光押金沒有到賬，之前充值在賬戶里的餘額也無法申請退款。

小李退還押金的訂單顯示：超過7天還未到賬，客服仍在處理中。但小李提供的簡訊記錄卻顯示，早在12月18日，摩拜科技就曾核實押金已退款成功。

摩拜：因支付渠道延遲

在摩拜客戶端的押金說明中明確，摩拜單車支持退款押金急速到賬，但部分使用銀行卡充值押金的用戶仍需等待2至7個工作日，押金原路退回，並附上查看押金退還狀態的方法。但記者搜索發現，有不少消費者遇到了同小李一樣超時未退押金的問題。

記者電話聯繫摩拜單車工作人員，對方表示，一般在收到消費者押金的退款申請后在平台迅速操作，隨後由微信支付、支付寶兩個支付供應商來完成退款，有的消費者可在當天就能收到退款。

工作人員解釋，由於支付供應商的問題，確實有個別消費者在7日內未收到退款的事情發生。「經我們查詢，小李的訂單在我們摩拜的系統里已操作了，所以顯示為退款成功，但支付供應商那邊有點延遲，才會導致發生這種情況，我們也會儘快催促支付商退款。」

而對於充值金額的退款問題，工作人員解釋，並非不退，只是暫時平台上沒有相關渠道。「建議消費者和我們的客服聯繫，我們會退還他剩餘的所有充值金額。」

在北京晨報記者反映該事後，當日中午，小李終於收到了299元押金退款。

北京晨報現場新聞 記者 康佳

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