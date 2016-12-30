《恥辱2》二周目玩法推薦介紹 二周目怎麼玩北京新浪網 (2016-12-30 01:49)
恥辱2已經發佈了一段時間了，相信有不少玩家已經通關了，有玩家在二周目通關時發現不少新玩法，想必大家都很感興趣，今天就為大家分享恥辱2二周目部分關卡新玩法淺析，歡迎瀏覽！
通關想二周目繼承上周目符文得，在羞辱，右鍵遊戲，屬性，測試，選擇你想加入的測試，唯一的那個就是。
終於加強勒暈速度的符文BUG沒了。
新一次開始，發現每一關有更多的方式，更多的地點，更多的位置可以通關了，只要你願意找，找到一大堆。
關於黑店：
每個黑店都可以入侵，不過入侵之前，先買好東西，因為入侵之後這個黑店就不能買東西了。
關於保險箱：
密碼大多數就在保險箱的房間裏面或附近一點點。還有可以從其他房間的紙條上看到信息。
關於技能：
時間暫停是神技能，基本能解決所有問題，奈何耗藍太多，而且要求符文太多，持續時間也不多。
可以退而求次選擇附身，如果你玩的潛行流。一定要把閃現的升級都升級了，（閃現踢人就自己選擇）
女主技能真心不行！！太廢！！
記憶比較深刻的就是在戰壕和督軍那關開門之後的那關，
如果你在過去把未來最開始房間彈鋼琴那個人勒暈的話，未來就會被大大大大大的改變，腐朽破敗的別墅立馬煥然一新，所有的門都可以被打開。
而且你會發現梅根·佛斯特船長竟然完整無缺了！！（眼睛不瞎了，斷手也恢復了）
機關豪宅那關其實超簡單。，最開始激活第一個機關開門的時候，在機械移位的過程中，鑽進縫隙牆裡面，主動權到手。想幹嘛就幹嘛。
美術館超簡單。潛行進去美術館后，找到館長，館長房間的上層找到有問題的目鏡，然後安裝到神域，啟動，這時候館長就會來查看並被切斷與虛空的連接，美術館所以女巫全部昏迷，在往館長腳下丟個電擊雷就可以取得2個符文了，為什麼不用麻醉箭？因為所有的箭到館長身邊都變成血蚊。
沙塵區那關，你可以先把戰壕老大勒暈了，然後把它帶到督軍那，然後督軍那你就可以來去自如了。
然後你可以勒暈副督軍（悄悄的），副督軍和戰壕老大兩個可以完成一個特殊行動。把他們流放。
地點就在面朝督軍基地門口，你的右下角那個方向的房間。
大皇宮辨別真假公爵，用你的心臟聽就好了（所以不要急著去取靈魂）
本來想勒暈2個公爵，科爾沃本人來當公爵的。奈何聽到心臟各種說假公爵的好話，心軟下不了手。
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