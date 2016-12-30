隨著監管完善、自律加強，今年《政府工作報告》提出的「推動互聯網金融規範發展」目標正在穩步實現。

「特別是監管落地，互聯網金融確立合法身份、開展業務有法可依，在規範發展的大背景下，2017年，整個行業將迎來快速發展的新階段。」理財范CEO申磊表示。

展望2017年，申磊指出，理財范會繼續堅持合規發展和穩健發展兩個思路，一方面，緊跟最新監管要求，不斷優化各項合規工作；另一方面，充分發揮當前較高的用戶口碑和用戶忠誠度優勢，提升效率、降低成本，做到可持續發展。

行業趨於規範

公開資料顯示，理財范隸屬北京網融天下金融信息服務有限公司，是科技品牌范「FAN」的金融子品牌。註冊資本金1.26億元，註冊於北京市中關村科技園平谷園，2016年3月，獲得上市公司大股東英達鋼構數億元C輪融資，也是行業第7家拿到C輪融資平台。

回顧近三年的發展歷程，申磊指出，互聯網金融對服務實體經濟、完善金融體系意義重大，央行等金融主管部門始終給予密切關注，特別是2015年，數次聯合多部門開展實地調研，對互聯網金融的好處和弊端有了充分地掌握。

今年4月，開展全國性的互聯網金融專項整治，相繼發佈網貸管理辦法、金融辦備案指引（意見稿）、資金存管細則（意見稿），對網貸形成比較全面的監管要求，2016年因此稱為互聯網金融的「監管元年」。

「針對互聯網金融的主要監管原則和框架在2016年已經確立，進入2017年在趨勢上應該不會有太大的變化，更多的是細化和落地。預計在2017年上半年，行業將形成比較完善監管體系，這將為互聯網金融接下來的快速發展創造良好的外部環境。」申磊說。

根據已發佈的《互聯網金融風險專項整治工作實施方案》，2017年3月底之前，專項整治領導小組辦公室將形成建立健全互聯網金融監管長效機制的建議。

合規才有出路

「行業需要規範發展，平台更需要規範發展，只有規範發展，才能得到監管和行業的認可，才能得到投資人的認可，才有出路。」申磊強調說，在合規方面，互聯網金融平台沒有捷徑可走，必須嚴格對照各項監管文件，切實遵守相關監管要求。

上線伊始，理財范即堅持規範發展，在做好合規的前提下開展金融創新業務，但由於缺乏行業監管，很多地方都是摸著石頭過河，細節上難免存在不足。而隨著監管不斷完善，資金存管怎麼做、信息披露怎麼做，應該申請哪種通信許可等，都在給理財范提供方向。

目前，理財范已經根據相關規範，對資金存管、信息披露等工作進行優化升級。積極推動資金存管從第三方支付向商業銀行轉移，與徽商銀行簽訂資金存管協議並開始對接，預計明年3月之前正式上線；對接中國互聯網金融協會公佈的信息披露標準，對原有信息披露進行系統性完善，預計新版本近期就會上線。

理財范還自覺開展投資者教育，形成一套系統的投資者教育體系，包括線下投資人交流活動「范局」，線上投資者教育平台「理財范社區」，引入鍊金術學堂等專業投資者教育機構，也受到新華網「金融消費者權益保護創新案例」等諸多讚譽。

申磊認為，投資者教育可以提升投資人風險意識，推動投資人科學投資、理性投資，為互聯網金融規範發展、穩定發展奠定用戶基礎，也期待理財范在投資者教育方面的實踐能夠為監管部門加強行業投資者教育和金融消費者權益保護提供借鑒。

用戶爭奪更激烈

擁抱監管、合規發展是基本條件，理財范作為互聯網金融領域的黑馬，還得益於其較好的口碑和一大批忠誠用戶。

在網貸天眼、網貸之家等第三方論壇，用戶對理財范的評價始終保持在高位，遠超行業平均水平，比較集中的評價有「比較規範」「公開透明」「風控靠譜」「服務貼心」「穩健思路好」等。理財范提供的數據也顯示，該平台用戶的復投率約70%到80%，很多用戶在理財范的投資時間都超過2年，「范局」活動更是場場爆滿，深受投資人歡迎。

「2016年理財范的新增註冊用戶大概13萬，當前的用戶總數是73萬，在整個行業里不算特別突出，但是理財范在用戶留存和轉化是非常領先的。」理財范運營負責人洪天翔說。

整個2016年，理財范客服部門接入服務83000個電話，處理郵件6000多封，在線解答11萬次。相比2015年，客服最大的變化是主動服務，主動了解用戶的痛點、用戶的需求，主動提供解決方案，這方面呼出的電話數是34萬。

此外，理財范還通過理財范社區、范泛而談、積分商城等各種維度，不斷增加用戶黏性，提高運營效率。

「進入2017年，行業趨於規範，用戶趨於成熟，市場競爭特別是圍繞用戶的競爭更加激烈，大批忠實的用戶基礎就是理財范的先發優勢，理財范也將繼續堅持穩健發展的思路，進一步加強用戶口碑建設，形成用戶口碑良性循環，在淘汰賽中成功笑到最後。」申磊說。