從全球家電連鎖零售業的龍頭企業，到迎來行業轉型的陣痛，再到如今的全國最大的O2O企業，蘇寧雲商（002124，SZ）正站在新的歷史節點。隨著政策紅利的釋放，2017年，蘇寧雲商有望「鳳凰涅磐」，再度成為資本市場關注的「明星」。

政策紅利不斷釋放

曾經的家電連鎖企業一哥，在互聯網+轉型的道路中，又拿下一座重要城池！

日前，蘇寧雲商發佈公告稱，公司與日出東方作為主發起人設立江蘇蘇寧銀行股份有限公司獲銀監會籌建批複。中泰證券分析師彭毅認為，蘇寧雲商繼拿到消費金融、小貸保理等11張金融牌照后，此次取得銀行牌照最顯著的利好便是通過存款開拓低成本融資渠道，打造「存貸款-供應鏈金融-消費金融-保險理財」的資金閉環，有望實現金融業務資金的「自給自足」，增強資金實力最終推動整體金融業務放量。

蘇寧銀行未來有望依託全渠道零售模式，充分利用蘇寧的門店、客戶、場景資源開展業務快速推進銀行業務開展。相較於純互聯網銀行，蘇寧銀行注重線上線下融合和產業融合，特色明顯。疊加蘇寧線下基本調整完畢，線上接入阿里流量，將逐步顯現兩者結合優勢，零售主業整體向好，反哺金融等服務收入實現高增長。

《每日經濟新聞》記者了解到，由商務部牽頭組織編製的《電子商務「十三五」發展規劃》近日將印發實施。《規劃》確立到2020年電子商務交易額40萬億元、網路零售總額10萬億元、相關從業者5000萬人三大發展目標。

一方面，電子商務要全面融入國民經濟各領域，推動形成全球協作的國際電子商務大市場，成為經濟增長和新舊動能轉換的關鍵動力。

另一方面，電子商務要全面覆蓋社會發展各領域，帶動教育、醫療、文化、旅遊等社會事業創新發展，成為促進就業、改善民生、惠及城鄉的重要平台。

作為電商龍頭，蘇寧雲商優勢明顯，將長期受益於此規劃。

互聯網+轉型迎收穫期

《每日經濟新聞》記者注意到，2016年依舊是零售業大洗牌的年份，實體店經歷關店潮后迎來轉型關鍵期，對於零售業的龍頭蘇寧雲商，他們的轉型和經營無疑是成功的。

蘇寧雲商董秘辦副主任黃巍表示：「我們蘇寧雲商整體的銷售是強於零售行業平均水平，2016年前三季度全國百家重點大型零售企業零售額累計同比下降2.0%，而公司營業收入實現11%的增長。零售行業發展短期承壓，長期面臨較好的機遇。現在線上線下融合發展的模式被廣泛認同，蘇寧多年前已開始布局，做了很多努力，現在迎來了發展的突破。」

而在中國城市間發展不平衡帶來的商機挖掘中，蘇寧雲商也體現出了自己的優勢。據黃巍介紹：「蘇寧雲商最近兩年加大三四級市場的發展力度，正是看好三四級市場巨大的發展潛力。基於物流的支撐，我們能很快速的布局三四級市場，主要是以電商+易購服務站的模式發展。」

正因蘇寧提早轉型，不斷的布局和發展互聯網+，不少機構紛紛看好蘇寧雲商的未來。彭毅指出，2017年，蘇寧雲商業績將迎來向上拐點。零售業務上，蘇寧雲商將通過線下蘇寧雲店、易購服務站等提高收入基數，利用差異化的產品、高品質的服務提升毛利率水平，線上加強運營，強化與競爭對手相似品類的價格優勢，利用阿蘇合作之後的供應鏈資源、資金優勢，以求追趕競爭對手，擴大線上經營的流水。另外，蘇寧物流資源優質，與阿里對接之後全面開放，收入貢獻顯著，同時，集團在金融全面布局，交易額將加速成長。