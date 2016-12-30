2016年前三季度，中興通訊（000063，SZ）業績保持穩定增長；三季報中顯示，紫光系繼續增持公司股票；9月與南京市政府簽訂戰略合作協議；12月收購土耳其電信業務上市公司部分股權……中興通訊聚焦「運營商、政企、消費者」三大主流市場，其核心競爭能力正在凸顯。

通信技術的領導者

隨著移動互聯網、大視頻、VR/AR、數據中心等業務對網路容量需求的擴張，電信運營商4G和寬頻戰略進入全面推進階段。中興通訊聚焦「運營商、政企、消費者」三大主流市場，具有晶元—設備—雲服務一體化供應能力和自主生態閉環，其核心競爭力正在凸顯。

中興通訊以全球通信技術領導者為目標，其證代徐宇龍表示，光通信業務是公司重要業務，也是公司近幾年研發重點投入方向。

光通信業務包括固網接入、光傳送業務、數據通信等，根據第三方報告的數據，公司固網接入、光傳送業務目前份額位居全球前二；全球市場進入NGPON規模部署期，中興通訊在NGPON領域市場優勢明顯。全球多個國家提出國家帶寬計劃，對寬頻的政策支持、資金投入，將推動全球寬頻建設；另外在萬物互聯時代，智慧城市基礎帶寬和行業帶寬客戶需求增加，固網產品遇到增長新引擎。

5G+政企備受資本青睞

根據中興通訊2016年三季報，公司前三季度實現營收715.64億元，同比增長4.44%；實現凈利潤28.59億元，同比增長9.78%。東北證券分析師王建偉在其研報中用「產業資本眼中的估值窪地，未來潛力巨大」來描述中興通訊。

中興通訊目前擁有6.6萬件全球專利，其中已授權專利達到2.4萬件，多集中在通信和半導體領域；公司積极參與5G國際標準制定，與中國移動、中國聯通、中國電信、日本Softbank、韓國KT、西班牙Telefonica、德電T-Mobile等多家運營商簽訂5G/Pre5G戰略合作協議；中興通訊已實現軟硬體全面自主開發，成為繼思科和華為後，全球範圍量產高端路由器晶元的少數高科技企業之一。

《每日經濟新聞》記者還注意到，政企一直是中興通訊市場布局的亮點。今年9月，中興通訊與南京市政府就「十三五」期間戰略合作事項簽訂戰略合作協議。中興通訊將南京作為集團全國重點布局城市，全力發展光電子、智慧城市、大數據、新能源、集成電路等新興產業。

隨後的12月，中興通訊公告披露收購土耳其上市公司48.04%股權，被收購標的公司主營業務為電信設備生產及銷售、工程安裝、IT 技術服務支撐等。有望藉助其渠道及政府資源切入土耳其政企業務市場和電信通信市場，以期進一步向中東、東歐國家市場進發。