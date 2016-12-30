「內容是廣電企業轉型的重要入口，也是決定互聯網企業未來在這個領域成功與否的重要因素，更是目前家庭娛樂中用戶最關注的點。此次芒果TV與阿里家庭娛樂攜手，正表明雙方進一步強化內容優勢的決心」。湖南廣播電視台黨委委員、副台長、芒果TV董事長聶玫於12月27日在北京如是說。

就在這一天，她與阿里巴巴文化娛樂集團大優酷事業群總裁兼阿里音樂CEO楊偉東、芒果TV副總裁成洪榮，阿里家庭娛樂事業部總經理及阿里巴巴文化娛樂集團大優酷事業群高級副總裁李捷共同出席了主題為「視有形 界無限」的2016阿里家庭娛樂&芒果TV戰略合作發佈會，並推進了雙方戰略合作&內容聯盟的啟動儀式。

據悉，雙方將攜手構建以視頻為核心的多屏互動娛樂生態，大打家庭娛樂。在嚴格遵守廣電總局文件精神下，雙方合作機型里的芒果互聯網電視播控牌照將集成「芒果+優酷」內容；同時打通會員體系、廣告體系，如聯合推出目前視頻內容領域的「巨無霸」大屏會員級別——鑽石超級會員，這一會員權益中將包含芒果TV的全屏影視會員和優酷影視鑽石會員權益，成為超越以往彼此最高級別會員的頂尖品牌，將享受到雙方龐大片庫基礎上的業界最豐富內容資源庫，類似各大銀行的「黑卡用戶」。而在內容載體——硬體方面，未來雙方將聯合眾多廠商共同推出第一批基於二者獨家合作內容的新款互聯網電視。

傳承湖南廣電優良製作基因和創新成果的芒果TV，與湖南衛視始終處在中國大視頻行業的前列，並且優先掌握湖南衛視的黃金資源。在2016年更是充分展示了自身的優質內容產出能力，像《爸爸去哪兒4》、《媽媽是超人》、《黃金單身漢》等純網IP及台轉網的現象級IP都成為了今年流行的網路綜藝節目。而從生態體系來看，芒果TV與湖南衛視從簡單的網台聯動走向台網融合，形成一股全力推動媒體融合發展的核動力。其實，芒果TV早就不單單是湖南衛視的視頻網站，更在今年完成了「獨播」向「獨特」的轉變。2017年，芒果TV將繼續把握「衛視傳承+獨特自創」的雙核驅動力，實現青春聯動，網台一體雙引擎的布局。

如果將以上看做芒果TV的內部生態協同，那麼此番與阿里家庭娛樂聯手，則更代表了外部大生態的打造，更加開放，在家庭娛樂領域中以媒體合縱連橫的融合方式體現。而這對於芒果TV在進一步夯實內容優勢的同時，也增加了多渠道的流量入口，開闢了更多商業化模式。

聶玫表示，湖南廣電是以內容倒逼技術、產品、應用的升級，而內容驅動最終將生成技術與內容雙驅動，有效平衡技術研發與商業化變現關係。芒果TV將著力基於移動互聯網和客廳互聯網紅利的創新性和互動性，內容及產品探索。而攜手阿里家庭娛樂客廳場景體系，也必將助力芒果TV拓展自身視頻內容的覆蓋率，將觸角從小屏延伸到大屏，建立跨屏生態。

而就在兩個月前，阿里數娛（阿里家庭娛樂前身）聯合優酷剛剛宣布升級家庭娛樂戰略，此番正式更名阿里家庭娛樂，同時發佈開放升級、超級內容和數據賦能三大戰略，將引領行業走進場景新秩序時代，也代表了阿里大文娛將拓展家庭娛樂場景作為另一戰場的決心。

業內人士分析，互聯網電視的配置越來越高、價格越來越低，使得內容成為打開市場核心的必爭優勢。阿里家庭娛樂和芒果TV均為視頻內容的高手，而雙方的合作必將圍繞內容為重點，將家庭娛樂產業的多方串聯起來，集合以芒果TV為代表的版權牌照方輸送的優質內容，採用阿里家庭娛樂為代表的互聯網企業大數據精準分析能力，落地於傳統電視廠商的硬體與技術創新優勢，必將形成巨大的賦能效應。而用戶則是這場合作的最大受益者，可以獲得更好的大屏、更精彩的內容體驗。

可見，2016年歲末的這次多元化商業模式玩法一旦得到快速推進，必將引發更多合作夥伴加盟到目前最大的家庭娛樂掘金陣營中。阿里家庭娛樂和芒果TV的此次合作實現了多方共贏，可稱之為中國家庭娛樂發展的里程碑事件。未來將產生什麼樣的火花和化學反應，尤其值得期待。