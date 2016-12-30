原標題：剛訪珍珠港 回國就「拜鬼」

日本防衛大臣參拜靖國神社引發中韓抗議

日本首相安倍晉三在珍珠港大讚所謂日美「和解」的餘音未落，陪同他出訪的防衛大臣稻田朋美便去參拜了供奉二戰甲級戰犯的靖國神社。

安倍一行28日回國，29日上午，稻田就參拜了靖國神社。她在結束參拜后告訴媒體記者，她是以防衛大臣的名義參拜的，「作為這個國家的一名公民表達尊敬」。

這是稻田今年8月上旬出任日本防衛大臣以來首次參拜靖國神社。「8·15」日本無條件投降紀念日前後，她為了避免爭議，前往吉布地視察參加反海盜護航行動的日本海上自衛隊部隊，沒有參拜。不過，稻田先前擔任行政改革擔當大臣和自民黨政策調查會長時是參拜靖國神社的常客。

安倍29日上午被媒體記者問及對稻田參拜的看法，回答「無可奉告」。

稻田被視為自民黨內鷹派人物，是安倍的心腹，兩人政治理念相近。她曾出書否認南京大屠殺，否認日本侵略歷史，反對給二戰戰犯定罪的東京審判。出任防衛大臣之前，稻田時常發表荒謬言論，甚至稱日軍強征隨軍「慰安婦」在當時是合法行為。

前一天下午，日本內閣復興大臣今村雅弘也參拜了靖國神社並供奉祭祀費。而當天早些時候，安倍與美國總統貝拉克·奧巴馬共同在珍珠港追悼偷襲珍珠港事件中遇難的美軍官兵。今村稱，參拜與安倍訪珍珠港「無關」，是為了表達感謝和祈禱日本和平繁榮，只是日期「湊巧重合」。

靖國神社位於東京千代田區，供奉著東條英機等14名二戰甲級戰犯，其合祭名單中也包括指揮日軍偷襲珍珠港的日本海軍大將山本五十六。長期以來，日本部分政客、國會議員堅持參拜靖國神社，導致日本與中國、韓國等亞洲國家關係緊張。

■各方回應

中國：莫大諷刺 堅決反對

外交部發言人華春瑩29日在例行記者會上表示，中方對日本防衛大臣稻田朋美參拜靖國神社表示堅決反對，將向日方提出嚴正交涉。華春瑩表示，作為日本內閣重要成員，稻田朋美剛剛陪同安倍首相在珍珠港大談「和解」和「寬容」，言猶在耳，回國就去參拜供奉二戰甲級戰犯和美化日本侵略歷史的靖國神社，這不僅再次反映出日方一些人頑固不化的錯誤歷史觀，也對所謂珍珠港「和解之旅」形成莫大諷刺，只會讓世人對其行動和意圖更加警惕。

此外，國防部新聞發言人楊宇軍12月29日在國防部例行記者會上，就日本防衛大臣參拜靖國神社等問題進行了回答。楊宇軍說，我們對此表示強烈不滿和堅決反對。他表示，日本首相安倍在夏威夷發表講話，不僅沒有絲毫的悔罪之意，而且公然將在偷襲珍珠港中喪命的日軍軍官稱為「勇士」，甚至使用「日本帝國」這一稱謂，這樣的言行值得世界各國愛好和平的人們高度警惕。

「日本軍國主義發動的那場侵略戰爭，給地區國家人民帶來了深重災難。歷史是一面鏡子，只有誠實地面對過去，才能真實地擁有未來。」楊宇軍說。

韓國：令人憤慨 強烈抗議

韓國外交部29日召見日本駐韓大使館公使代理丸山浩平，就日本防衛大臣稻田朋美當天參拜靖國神社表示抗議。韓國國防部當天召見日本駐韓國大使館武官高橋秀彰表示強烈抗議。

韓國外交部東北亞局局長鄭炳元當天下午代表韓國政府向丸山浩平表示抗議。韓國外交部發言人趙俊赫當天在記者會上評論說，日本政治人士今日參拜美化殖民侵略和供奉戰犯的靖國神社令人憤慨，這與韓日致力於改善兩國關係背道而馳，是嚴重的失當行為。

韓國國防部當天表示，韓方對日本防衛大臣參拜靖國神社表示「深切憂慮和遺憾」。國防部有關人士表示，日本防衛大臣參拜靖國神社比其他閣員參拜更嚴重。

韓聯社評論說，韓日兩國11月23日簽署《軍事情報保護協定》，邁出韓日軍事合作的第一步，日本防衛大臣在這種情況下參拜靖國神社令韓國國防部「深感困惑」。據新華社