【中央網路報】

一、導論根據國際勞工組織(International Labour Organization, ILO)的「2013 年全球青年就業趨勢」報告所公告的資料，全球青年的就業都呈現惡化現象，這是因為嬰兒潮人口湧入勞動市場所造成的影響，應是短期現象，但是在人口老化、教育程度提升、資訊產業發達的情況下，青年人失業率偏高的問題依然沒有解決，且有愈來愈惡化的趨勢。在整體世界的勞動市場中，東亞地區青年失業問題雖遠不如歐美國家與開發中國家，但因東亞國家如南韓、日本、台灣...等性質不同，主要因人民深受儒家思想的影響，人民以高學歷為貴，大學發展亦快，而青年人入學率高，但高教育與高失業率並存的現象也愈來愈嚴重。針對台灣青年的失業率而言，在當前國內的經濟環境與勞動市場中，由於二者無法配合，因此，教育程度愈高，失業率愈高，因為體力與低技術工作都外移到其他經濟相對落後的國家，加上台灣的服務業尚未升級，一般人僅著重於零售、餐飲、旅遊、銷售等行業的發展，但這些行業的薪資偏低，對大學及以上的畢業生而言，常因為大材小用而不願曲就；另一方面，在工業部門或技術密集的產業中，企業因認為年輕人不肯認真工作而找不到勞工，因而形成年青失業率偏高的情形。台灣與大陸經濟關係十分密切，不僅兩岸人民同種同文，溝通無礙，而且產業、出口等具有高度的依存關係，大陸更是台灣最重要的市場與發展腹地。但隨著大陸各產業的生產技術逐漸提高，紅色供應鏈日愈擴充，台灣依循兩岸貿易、產業分工所創造的利基優勢已逐漸消失，加上許多大陸企業逐漸壯大以後，挾其大量資金，在全球進行購併，資源、產能、技術等均大幅度提升，兩岸產業的競合關係已有所變化，部分產業更從互補轉為競爭的關係。另方面，台灣對海峽兩岸經濟合作架構協議(Economic Cooperation Framework Agreement，ECFA)、服貿協定，以反兩岸租稅協議等兩岸經貿政策的歧異與爭議，造成兩岸經貿的合作關係無法順利發展，影響台灣的經濟發展甚巨，特別是2016年5月以後，政府「去大陸化」的作為，都讓台灣企業面臨更大的不確定性，同時也產生企業的成長障礙。二、兩岸經貿發展1987年11月12日，台灣開放大陸探親，開啟兩岸交流之門，至2015年，台灣赴陸為340萬人次，陸客來台為418萬人次；雙邊間接貿易亦呈現跳躍式增長，至2015年底，兩岸進出口貿易額已增長為1885.6億美元。其中，大陸對台出口449億美元；大陸自台進口1436.5億美元，台灣對陸貿易順差近千億元。除此之外，近年來中國大陸一連串的政策改革與13億人口紅利，成功將經濟體由外貿驅動轉型轉為內需驅動，從「世界工廠」轉變為「世界市場」，為內需市場帶來爆發性商機；2013年，服務業首度成為最大產業，2015年，服務業產值占GDP的比例更突破5成門檻，確保經濟穩定發展。在中國大陸積極謀求經濟發展的過程中，對國內與國際經濟都造成了重大的影響，目前中國大陸已是全球第二大經濟體，是全球最大的出口市場，同時也是第二大進口市場，全球都在積極爭取並布局大陸市場，推動雙方經貿合作。整體而言，兩岸經貿關係密切，唯最近幾年中，中國大陸經濟持續發展，台灣經濟則仍屬低迷不振，不論是早期台灣所希望的兩岸分工或近期的兩岸垂直合作，其利基均逐漸消失，兩岸之間的經貿發展仍有待進一步的努力。三、台灣青年就業狀況2010年以後，台灣人口老化與少子化的現象日愈明顯嚴重，而勞動力缺乏及老化現象，亦讓眾多的中產階級因為工作機會減少而處於集體焦慮狀態，而青年失業偏高及普遍低薪情形所呈現的社會問題，值得兩岸的重視。(一).年輕人低薪低就根據主計總處的統計，2013年，在全國受雇員工中，有5成左右的員工之平均月薪在3萬元以下，實質平均薪資已倒退到約1997年的水準，薪資成長追不上物價漲幅，「低薪低就」成為年輕人就業最大的問題，而「青貧與窮忙」等更是多數受薪階級的共同問題。(二)青年失業率偏高2016年，台灣青年失業率可能達13％，是平均失業率的3 倍，但是企業卻; 找不到適合人才，年輕人學非所用，高不成低不就。失業、低薪、窮忙、青貧等成為現代年青就業者的共同特質。根據行政院主計總處所發佈的資料顯示，在台灣屬於青少年的三個年齡族群中，以20-24歲的青年失業率為最高，其中，又以2013年的青年失業率達13.75%為最高，且最近六年的台灣青年平均失業率應已超過13%；若將青年失業率定在15-29歲之間，則其失業率已達三成左右，其中，以2013年的30.51%為最高，2015年的27.77%為最小。唯若就整體而言，青年失業率仍高於全體失業率甚多。(三)台灣青年低薪低就業一般而言，在完全競爭市場中，勞動薪資的高低是由勞動市場的供需所決定，然而，台灣的勞動市場偏向寡占市場，工會或相關協會扮演著重要角色，且隨著科技的進步與經濟的發展，全球化與網路資訊去疆界化，不僅帶來全球化市場，同時也帶來競爭加速的壓力，促使職場經濟必須加速度轉型，才能應對不斷變動的世界。另方面，傳統產業結構的崩解，以及因技術改變而帶來的勞動人力需求之改變或汰換，也加深台灣青年的高失業率，以及低薪資的惡化現象，低薪低就業亦逐漸成為台灣青年就業的常態，並成為影響年青人不滿現狀的重要因素。(四).解決辦法緩不濟急針對台灣青年薪資偏低且失業率偏高的情形，政府亦試圖利用國際間經常使用的方法來加以解決，如加強服務業與製造業的升級、增加學生的實習機會、注重職業教育訓練與發展、提供詳實的勞動市場資訊，以及增加青年人的工作經驗等，但是這些政策都非在短時間內所能解決，政府必須有周延的勞工政策與經濟政策配合，方可竟其功。四、台灣青年大陸創業台灣為海島型經濟，腹地狹小，資源短缺，因此，國內經濟發展有賴國際貿易的擴張，而企業或投資人要進行對外投資，擴大台灣在世界的經濟規模，勢必要有適合的經濟合作夥伴可資配合，而具有同文同種特質的中國大陸，因其具有人口多、腹地廣、資訊技訊科技進步，以及世界市場等特性，是一個可供選擇作為合作對象的國家，但同時也是台灣青年為何會選擇到大陸創業的重要誘因，相關內容簡述如下。(一).中國大陸經濟的崛起自二十一世紀以降，隨著大陸經濟快速發展，以及兩岸經貿文化交流不斷地深入，有愈來愈多的台灣青年選擇到大陸發展，而多年以來，在中國政府的政策貫注下，大陸各主要省市地方以及有關部門也提出一系列相應配套政策，積極為台灣青年在大陸學習、就業、創業提供支援服務，如開展台灣居民在福建等6省市事業單位就業試點、陸續開放台灣居民參與醫師、律師等30餘項職業資格考試，增加台灣居民在大陸就業、創業途徑...等。另外，在大陸高校學習的台灣學生，在畢業學年內參加創業培訓的，還可比照大陸高校畢業生相關規定，享受相應培訓補貼。浙江、福建、廣東等地還推出專門鼓勵台灣青年實習、就業、創業的惠台政策措施。(二).中國大陸的對台政策轉變在兩岸交流多年以後，兩岸經貿論壇的效力逐漸薄弱，且「三中一青」的問題亦無法獲得有效的解決，而便中國大陸對台政策逐漸修正並轉變；2015年，中國大陸設立了400億元人民幣的新興產業創投引導基金，同年3月，國務院頒布了《關於發展眾創空間推進大眾創新創業的指導意見》，積極輔導台灣青年在中國創業，同時強化台灣青年對中國的認知與認同。除了政府行為外，大陸民間和企業界也積極吸納台灣青年人才來大陸創業就業，如阿里巴巴在台灣成立總額達到100億元新台幣的創業基金，而獵豹移動也在台灣成立獵豹創業基金，並選出「紫牛之星」來北京接受導師團指導，協助其成立公司，希望帶領新創團隊「接軌國際」，協助創業者爭取矽谷資源，帶領台灣移動互聯網優秀的新創團隊，前進矽谷、放眼全球。(三)福建先試先行在兩岸經貿發展與台灣青年大陸就業的政策推動過程中，福建是大陸第一個鼓勵台灣年輕人「登陸」創業的省份，因為在國家政策推動以及台灣人民大部分來自福建的思考邏輯下，福建省極為重視台灣青年在中國創業的情形；2015年，省政府撥款5千萬人民幣，鼓勵台灣青年來閩創業。另外，根據福建省人民政府公布《關於鼓勵和支持台灣青年來閩創業就業的意見》，對累計引進20家以上臺灣青年創業企業、吸引台灣青年60人以上，且持續經營滿1年以上的示範基地，省級財政給予不超過500萬元的獎勵；另外，對累計引進100家台灣青年創業企業、吸引台灣青年200人以上，且持續經營滿1年以上的示範基地，省級財政給予不超過1000萬元的獎勵。除了以獎助方式大力支持示範基地的發展之外，福建省政府對於來基地創業的個人鼓勵措施也相當優渥，優惠措施包括住房補貼、解決子女入學等實際問題的協助...等。(四).兩岸青年合作創業2015年，中國大陸已經為21家海峽兩岸青年創業基地，以及1家海峽兩岸青年就業創業示範點掛牌，為了延續兩岸的青年創業績效，2016年仍繼續擴大辦理，而在兩岸青年在共同合作創業的過程中，其不僅個人事業能得到發展，個人才華得到重視與展現，同時，也能夠加深對兩岸關係的正確認知，對未來兩岸的和平統一建立基礎。另方面，自2010年以降，大陸各地相繼舉辦以兩岸青年合作發展為主題的座談會、論壇、交流研習...等，探討合作方式，形式多樣的海峽兩岸青年創業基地等如雨後春筍般地設立，並根據自身的産業特點和優勢，搭建兩岸青年創業合作平臺，吸引年輕人到大陸創業，將青年創業者集中在一個育成中心(即孵化器)內，由政府提供辦公設備、基礎條件、便於運營，熟悉情況，並利用育成中心的平台，舉辦創業就業對接會、推介會、創客沙龍，以及各種交流活動，協助青年創業家盡快取得創業成果。(五)中國十三五規劃的政策支持2016年3月，全國人民代表大會通過之十三五「規劃綱要」與「政府工作報告」，二者均提出相關的內容，且實施更加積極的就業政策，鼓勵以創業帶動就業。另外，中國大陸也陸續推出多項支援創業的配套政策，特別是「十三五規劃綱要」中釋放出了大量的創業新紅利，這些措施及其結果都是為台灣青年到大陸發展創造相對較佳的參與條件。目前大陸經濟正進行長期的產業結構調整，經濟成長及動能雖不如預期樂觀，但仍處於穩定快速發展階段。台灣青年到大陸創業、就業，只要肯上進、勇往直前、持續努力，台灣年輕人一定能在大陸開拓和建構自己的事業優勢，不僅個人事業能得到發展，個人才華得到展現，同時，也能夠加深對兩岸關係的正確認知，台灣青年到大陸發展是一種新趨勢，甚至已成為一種風潮，在公平與對等原則下，兩岸政府宜應給予支持與鼓勵。五、以互助及雙贏尋求雙方合作一般而言，台灣基礎教育良好，加上過去長期經濟發展積累的管理經驗，在培養人才、創意、環保、多元化，以及公司治理等方面都具備優勢，整體軟實力相對較佳；而大陸經濟已逐漸由「世界工廠」轉為「世界市場」，加上13億人口所形成的龐大內需市場，且正處於發展階段，不管在高階人才、勞動力與基礎工業，也都有其獨特優勢，而台灣的軟實力若能與中國大陸的硬實力相互合作與配合，則未來兩岸經濟繁榮走勢可期。大陸新創基地提供資金與設備誘因，讓台灣年輕人嚮往並跟隨，因為當政府已為投資人或企業經營者打好基本設備與基礎，甚至提供各種贊助與服務時，對兩岸年青人的合作發展，都是一個讓年青人可以順利崛起的好機會。蓋因台灣青年起薪只有22K新台幣，但在大陸一線企業工作不僅有較高的收入，而且有更多進一步發展的機會。兩岸青年的互助與合作必須有雙方政府的配合，而台灣青年偏低的薪資與偏高的失業率並非台灣之福，因為台灣企業若沒有人才培養的觀念，則市場的惡性循環便無法停止，因此，台灣政府應該協助企業如何有效訓練，把年輕人當作資產培養，否則人才遲早會被大陸給接收。另方面，對於到大陸創業的台灣青年而言，為求自身的發展，應先設定目標，以其專業尋求大陸人脈協助與發展，並與大陸青年共同合作，唯有雙贏，才有尋求雙方進一步合作的可能。