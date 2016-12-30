本報透視集--都是大人在亂中央日報 (2016-12-30 01:18)
之所以扭曲，大致可以歸結到臺灣戰後至今，六七十年來死巴著美、日的文化心態。我們其實不算國際化，比起星、港，甚至菲律賓，那種正港英、美殖民地的耳濡目染。我們自由化也有限，早年這個不准、那個不許；可是有辦法的，馬照跑、舞照跳，地下流行亦步亦趨。人家開趴，臺灣也有趴；人家嬉痞，臺灣也有痞；人家呼麻，臺灣也有麻。
於是當人家「文化買辦」，好像變成台灣「有辦法」的一種身份或殊榮，彷彿嘴巴上油，就足以「驕其妻妾」的心理慰藉。所謂「普世價值」琅琅上口，以證明自己或自己陣營夠「前進」或夠「改革」；至於這些舶來價值，是否有足夠的社會共識，乃至行為上有沒有雙重標準，非所問也。結果「葉公好龍」乃變成檯面上袞袞諸公心靈和形體扭曲的最大病徵之一。
包括這次「反」納粹行動中，有多少人是在借小孩酒杯，澆大人塊壘？從外交扯到歷史，從「白色恐怖」扯到新移民，好像人人有話要說，卻不知所云的，又不知凡幾，印證了「大人」們追新聞汽球、搞政治「鄉民」化的狂熱與錯亂。表面上是項捍衛「普世價值」的辯論，實際上又說不清楚為什麼軸心國裡頭，只反這個不反那個？只不准殺猶太人，卻沒不准殺中國人？沒穿衣服的「大人」，最後是弄混淆了小孩「該不該穿衣服」的道德，以及「說不說實話」的智慧！
【中央網路報】
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