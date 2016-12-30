外媒：中國消費者買到「發藍光」豬肉 專家稱受細菌污染

核心提示：有上海食品專家稱，發出藍色熒光的食物是受到了磷光性細菌的污染。

來源：參考消息網

參考消息網12月30日報導 外媒稱，近日，一位中國婦女驚訝地發現，黑暗中，她買的排骨在自家桌子上閃著詭異的藍光。

據英國《每日郵報》網站12月23日報導，中國官媒人民日報網站稱，12月25日凌晨，這名四川綿陽女子在起身上廁所的時候看到了這樣怪異的一幕。

報導稱，這塊排骨是這名女子兩天前從農貿市場上買回來的。

該名女子的女兒蘇女士稱，這塊發光排骨是12月23日從綿陽卓信綜合市場二層的一個肉製品攤位買回來的。蘇女士說，她的母親買回來5.5磅豬肋骨，並用鹽和花椒進行了腌制。

25日白天，她母親將豬肋排掛在陽台上瀝干水分，並於當晚把肋骨取下盛放在了廚房的籃子里。

沒過幾個小時，夜裡蘇女士母親起身上廁所時，發現豬肋骨在黑暗中發出熒熒的藍光。

蘇女士在接受中國媒體採訪時說：「她看到桌上冒著藍光，著實嚇了一跳。」

她說，媽媽立即將燈打開，發現在黑暗中閃著光的東西就是豬肋排。

隨後她們聯繫了商販，不過該商販否認熒光肉是他們攤位賣的。

據悉，本月在綿陽市發現熒光豬肉已經不是第一次了。據當地媒體綿陽吃住行網站稱，12月4日當地就曾發生過類似事件。

這個網路新聞門戶網站上的一個社交媒體帖子稱，一位曹女士在綿陽市臨江綜合市場買到了熒光香腸。

報導稱，曹女士說，她花了200元購買這些香腸：「它們就像LED燈一樣亮。我從3米外就能看見。」

為了迎接農曆新年，曹女士買來了這些香腸。不過她說自己是不敢吃了，她這個年也過不好了。

「沒有香腸讓人怎麼過春節？」曹女士沮喪地說。

曹女士和肉鋪進行了交涉，後者堅稱他們賣的肉「一點問題都沒有」。

目前，綿陽市食品藥品監督管理局已經開始對這兩起事件進行調查。

China Smack網站刊文稱，2011年，一位中國婦女就曾經在半夜醒來發現吃剩的排骨冒著藍色熒光。甚至連碰過排骨的手都閃著藍色熒光。

有上海食品專家稱，發出藍色熒光的食物是受到了磷光性細菌的污染。（編譯/文怡）