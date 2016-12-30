中國2016年新生兒增多 外媒：難糾正人口失衡

核心提示：有些專家警告說，新生兒數量增加不足以修復人口金字塔。專家建議徹底放開生育政策，讓中國家庭想生幾個生幾個。專家指出，新生兒數量不能解決問題，現狀不會有大的改觀。

來源：參考消息網

參考消息網12月30日報導 外媒稱，2016年是中國全面實施「二孩」政策的頭一年，同時也是本世紀以來新生人口最多的一年。雖然今年新生兒數量達到1750萬，但依然不足以修復人口金字塔。據官方數據顯示，2016年新生兒數量同比增加5.7%，創下本世紀以來最高增幅。

據埃菲社12月28日報導，從2016年1月1日開始，中國政府規定一個家庭可以有兩個孩子。這意味著，從1979年開始實施的獨生子女政策正式退出歷史舞台。獨生子女政策旨在抑制人口過度膨脹，避免了大約4億人口的出生。

然而，獨生子女政策也導致中國人口迅速老齡化。在職業人口大幅減少的同時，男女人口出現了嚴重的不平衡。

據官方預計，中國到2029年將達到人口峰值，隨後人口總量將持續保持穩定。然而，有些專家警告說，新生兒數量增加不足以修復人口金字塔。專家建議徹底放開生育政策，讓中國家庭想生幾個生幾個。專家指出，新生兒數量不能解決問題，現狀不會有大的改觀。

然而，中國婦女卻對多生孩子心存疑慮。一名35歲的頭胎孕婦對媒體表示，她正在考慮將來再生一個，但可能不會再生第三個、第四個。她表示，要想多生孩子，社會服務必須跟上，否則貧富差距就會越來越大。她說：「我會根據自己實際能力決定到底生幾個孩子。」

報導稱，中國經濟遭遇最近20多年來最糟糕的增長數字，與此同時政府正在推進醫療改革等基礎社會服務改革。一位28歲的中國女性在考慮要幾個孩子時表現得十分謹慎。她說：「政府最好還是設個限度，否則貧富差距會更大。」

為了鼓勵生育，中國有10多個省已經採取了鼓勵生育政策。例如，山西省為新婚夫妻提供30天婚假；福建省為產婦提供30天產假，為全國最長；黑龍江省允許一部分家庭生育3個孩子。

然而，最難說服的還是年輕女性群體。據中國國家衛生和計劃生育委員會的數據顯示，符合生育兩個孩子的女性群體中，有60%的年齡在35歲以上。一名30多歲的中國女性就是這種情況。她表示，自己已經有了一個5歲的女兒，目前正在考慮生第二個孩子。她還說：「我認為政府會逐漸放寬政策，因為第二個孩子不足以解決人口問題。」

據國家衛生和計劃生育委員會估計，雖然已經廢除獨生子女政策，但是中國的職業人口（15歲至64歲）將從現在的10億人下降到2050年的8.3億人。（編譯/劉麗菲）