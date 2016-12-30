MLB／鱒魚好霸氣 送老鷹全隊代言球鞋NOWnews今日新聞 (2016-12-30 00:35)
天使隊超級巨星「鱒魚」Mike Trout就如大家所知道，是Nike的簽約球星，不過很少人知道他其實是美式足球費城老鷹隊的球迷，他甚至送給老鷹隊球員一人一雙球鞋。
Mike Trout甚至還在球鞋旁放上他的卡片，上面寫著來自Mike Trout的好意，他也很喜歡四分衛Carson Wentz，只可惜老鷹隊目前戰績6勝9敗，在國聯東區墊底。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
PUMA MOBIUM speed．puma XENON．PUMA Core 側背包．PUMA 空壓機．Puma 系列 T 恤．PUMA Lite 運動鞋．puma 立領外套．PUMA AXIS 慢跑鞋．PUMA 2.5HP．puma 沙灘鞋．puma 耳機線．PUMA 側背．puma polo 法拉利．puma 筆電．PUMA 圓筒包．puma．bmw puma．puma 防風．Puma Mobium．puma 圓領衫．puma 帽t．puma 外套．PUMA 羽絨背心．PUMA 平口褲．旅行袋 puma．puma 錶帶．PUMA 籃球 運動鞋．puma RS200 休閒鞋．PUMA 麂皮 休閒鞋．PUMA Sister 側背包
- 【漢米爾頓 Hamilton】卡其御風者自動計時腕錶(H77726151)
- Homelike 鄉村風樟木2.7尺鞋櫃
- PUSH!居家生活用品 MAIL BOX個性化信箱郵箱郵筒報紙箱(掛牆
- 【甜蜜約定2sweet-PEV1334】Hello Kitty 羊咩咩系列銀飾(He
- 【東方錶 ORIENT】經典復古手動上鍊機械錶(FDD03002B)
- 【Masaki Matsushima】時尚全框黑鈦金屬光學眼鏡(MF-1179
- SKECHERS (女) 復古休閒系列OG 82 - 145NVY
- 【GUCCI】-紅綠系列 太陽眼鏡(黑色)
- 【Oris】Classic古典系列腕錶(0173375944034-0782061)
- adidas Gazelle W 復古 金標 女鞋 男鞋
潘政琮周四低調完婚 嬌妻為其助手相識十年【北京新浪網】
闊別10年福原愛再登童年綜藝 秀婚戒引石川歡呼【北京新浪網】
日本ZEN有信心擊敗三國頂尖 AlphaGo出山未必冠軍【北京新浪網】
庫里被藐!火箭圓臉神射已奪位 這兩人可杠上了【北京新浪網】
詹皇談喬丹:我們風格完全不同 他更像是得分手【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》