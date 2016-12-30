天使隊超級巨星「鱒魚」Mike Trout就如大家所知道，是Nike的簽約球星，不過很少人知道他其實是美式足球費城老鷹隊的球迷，他甚至送給老鷹隊球員一人一雙球鞋。

Mike Trout甚至還在球鞋旁放上他的卡片，上面寫著來自Mike Trout的好意，他也很喜歡四分衛Carson Wentz，只可惜老鷹隊目前戰績6勝9敗，在國聯東區墊底。