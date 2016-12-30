原標題：美媒盤點2016最倒霉公司：三星和雅虎上榜

參考消息網12月30日報導台媒稱，美國財經媒體CNNMoney報導，2016年雅虎、三星電子、富國銀行、德意志銀行、推特與西雅那銀行都遭遇公司史上最黑暗的一年。

據台灣中時電子報12月28日報導，雅虎開年就宣布裁員15%，並坦承出現2次重大信息安全問題，因黑客攻擊導致資料遭盜的用戶人數超過10億人。雅虎迄今股價已重挫14%。

韓國電子巨擘三星一樣流年不利，新旗艦智慧手機Note 7剛推出就因傳自燃而全面回收，不料更換后的手機竟然還是有起火問題，三星不得不做出全面下架停產的難堪決定。相關利空一度造成股價大跌，但之後公司宣布將研議全面調整組織結構后止跌，並飆上歷史新高。

美國與德國金融界的翹楚富國與德意志銀行也紛紛落難，富國先是爆發曾私設200萬個假帳戶，沒多久又閃電宣布多達5300人的大裁員。

德意志銀行則飽受金融危機後遺症衝擊，其房貸抵押債券銷售違法爭議，美國司法部原傳要求140億美元的天價和解金，儘管最後金額縮一半至72億美元，但對已經衰退的德銀獲利還是雪上加霜。

美國社交媒體推特坦承去年底開始流失用戶，今年初股價即出師不利跳空重挫，公司方面雖然主動釋出訊息指已有大廠洽談併購，但10月份併購案宣布告吹，之後又驚爆高層主管出走潮。推特股價今年以來總計重挫20%。

有544年歷史的義大利老字號銀行西雅那銀行驚傳倒閉危機，由於壞帳高達280億歐元，今年7月即面臨財務危機，原規劃50億歐元私募案宣告失利，迫使義大利政府上周出面紓困。政府宣布紓困后即暫停該銀行股票交易，但西雅那今年股價已慘跌近9成。

來源：參考消息