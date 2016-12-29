▲浩角翔起發文聲明不解散，但阿翔舉雙手支持浩子為期一年的人生規畫。（圖／翻攝浩角翔起臉書，2016.12.29）

29日晚間「浩角翔起」驚傳解散，令人相當震驚，據了解浩子已以「陪家人」為由，閃辭《食尚玩家》主持工作，宣告將引退1年，但事後他們於臉書專頁證實並非「解散」，只是浩子另有人生規畫，而且阿翔是舉雙手支持。

浩角翔起官方臉書發聲明寫道：「各位支持浩角翔起的粉絲們：『浩角翔起』不會解散啦！浩子明年將短暫離開電視螢幕，帶著家人環遊世界，希望多點時間、空間陪伴他們。經紀公司及阿翔都尊重並且支持他的想法！公司也期待當浩子歸隊的那一天，可以帶給觀眾與粉絲們更多不一樣的歡樂。浩角翔起不會解散，阿翔明年仍然繼續為大家服務，所有工作都照常進行！謝謝大家的關心，也請大家繼續支持浩角翔起喔！」

▲浩角翔起臉書發文證實「不會解散」。（圖／浩角翔起臉書，2016.12.29）