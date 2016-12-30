▲《FHM男人幫》國際中文版封面人物，賴琳恩。（圖／FHM男人幫，2016.12.29）

賴琳恩發行第一本個人寫真書後，性感大解放，日前登上《FHM男人幫》國際中文版封面，半裸俏挺C乳，絕美「奶球」以各角度火辣見客，讓人鼻血噴到外太空！

拍攝前被要求表現性感，賴琳恩嬌說：「沒問題啊，這個我最會了！」拍攝鏤空裝露C奶南半球時，還要求重拍，原因竟是「我覺得衣服太長，露不夠多，剪短一點再重拍一次！」讓一旁的造型師與攝影師面面相覷，攝影師羞赧地笑說：「我第一次遇到有這種要求的！」

▲賴琳恩誘惑撩衣，「南半球」火辣見客。（圖／FHM男人幫，2016.12.29）

被問及生活情趣，賴琳恩大方表示，「如果想跟另一半來點生活上的情趣、玩點小遊戲的話，我覺得角色扮演是滿好的選擇。」神祕透露衣櫃裡有不少增進「兩性情趣」的角色扮演服裝，深諳誘惑之道的她笑說：「男生都喜歡比較清純的喔，太裸露的他們不愛！」更進一步分享：「我覺得套裝、上班族的衣服很情色，合身的襯衫搭配及膝窄裙，會有很多遐想，很性感！」

▲賴琳恩半裸套上軍裝外套，展現出別樣性感風情。（圖／FHM男人幫，2016.12.29）

▲賴琳恩深諳誘惑之道，不吝分享兩性情趣話題。（圖／FHM男人幫，2016.12.29）