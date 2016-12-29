庭萱嬌喘呻吟 子閎羞喊：不要再往下…NOWnews今日新聞 (2016-12-30 00:00)
SpeXial子閎在緯來電影台自製電影《麥呆的劈腿日記》享盡齊人之福，和Popu Lady大元及庭萱都有不少親密精彩對手戲，一場「現任女友」庭萱主動色誘、伸手解開他皮帶的橋段，他當下滿臉漲紅、害羞表示「希望導演高抬貴手別加戲，不要讓她再往下拉拉鍊，不然好尷尬啊！」雙方都是「第一次」，這場色誘解皮帶的火辣戲碼總共NG了 5次。
庭萱在演出當下被導演要求詮釋喝醉酒、發出呻吟聲色誘子閎，導演聽完後誇讚「這聲音能入圍最佳『淫叫獎』！」劉爾金和王俐人也獻出床戲處女秀，只不過兩人既沒纏綿悱惻，也沒激情過程，劉爾金略顯可惜直言「就是個床上健身操而已，床太爛搖一搖就垮了，根本是『拆床戲』。」王俐人以為床戲就是要脫光，僅身穿膚色小可愛與安全褲上陣，豈料導演卻告知「妳想太多了！只拍背部特寫，不用脫這麼多。」
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