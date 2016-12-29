安心亞首跨台北 保證「露」誠意噴鼻血NOWnews今日新聞 (2016-12-30 00:00)
再過兩天！「臺北最High新年城-2017跨年晚會」即將隆重登場，在（29日）晚間，小樂（吳思賢）、安心亞及GTM正為演出做最後衝刺，不畏風雨進行彩排，安心亞今年跨年有兩場，一場台北、一場宜蘭，她興奮表示自己首次跨台北，服裝上絕對會「超有誠意！」
安心亞說，自己是第一次在北市跨年獻唱，所以表演內容都有經過「精心策畫」，希望觀眾能感受到滿滿誠意的大平台，也說為了要活出自我態度，服裝上除了「超誠意」之餘，也會換上四套「酷帥」服裝，至於「超誠意」會到怎樣的程度？安心亞拍胸脯表示：「沒辦法塞暖暖包的那種！」
跨年晚會上，安心亞會準備重新編曲的五首歌，也透露會有「不一樣的呼呼」，還說當天全身也會金光閃閃，媲美「埃及女神」，認為迎接新的一年，就是要有旺到不行的感覺。
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